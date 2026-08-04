Santilli hizo un pedido a los prácticos en medio del paro y respondió a los dichos de Quintela

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, reforzó el pedido que hizo el Gobierno a través de la Prefectura Naval Argentina (PNA) para que los profesionales del practicaje y pilotaje de barcos reanuden sus funciones tras el conflicto en las vías navegables que derivó en un paro por tiempo indeterminado . Al mismo tiempo, respondió a los dichos del gobernador Ricardo Quintela, quien adelantó que, si el peronismo gana las próximas elecciones presidenciales, van a “revisar absolutamente todo” lo dictado por la administración libertaria.

En medio de la medida de fuerza adoptada por los especialistas encargados de maniobrar las naves en ríos, pasos y canales de la hidrovía, Santilli destacó que la desregulación propuesta por el gobierno de Javier Milei “no elimina su trabajo”. “No se elimina la actividad, sino que da una mayor amplitud en donde el capitán es habitual y conoce el área, aumenta el tamaño del barco y reduce la cantidad de cambios a realizar, por ejemplo, en la hidrovía”, enumeró.

“Yo llamo a todos a la responsabilidad y a que vuelva a la normalidad el trabajo”, pidió en diálogo con radio Rivadavia. En la misma línea que el funcionario, la PNA, en su carácter de órgano de fiscalización operativa y disciplinaria, notificó individualmente a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio regular de manera urgente.

Diego Santilli, Javier y Karina Milei

Por otro lado, antes del debate previsto para este jueves en el Congreso por la ley de extranjerización de tierras, respondió a las críticas del gobernador riojano, quien lanzó advertencias de cara a las elecciones. “Hay que avisarles a los inversores: el peronismo va a revisar absolutamente todo. Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Vamos a recuperar", dijo Quintela.

Ante el cuestionamiento de las políticas del presidente Milei, Santilli afirmó: “Les dice a los argentinos ‘queremos que sigan siendo pobres’. Nos dejaron en el 57% de pobreza... Nosotros tenemos que seguir mejorando la situación".

“La política tardó en entender que no se puede gastar más de lo que se generaba. Ahora lo entienden, salvo algunas personas que dicen que si tienen que emitir, emiten, y si tienen que expropiar, expropian…”, lanzó.

Sobre el proyecto que impulsa el gobierno, que establece un límite del 25% para la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros, Santilli aseguró que está “convencido” de que va a salir. “No va a ser por negociaciones, sino por lo que piensan los que votan. Hablo con gobernadores, todas las semanas con Patricia Bullrich, con Martín Menem. Veo un cambio que empieza a llegar fuertemente a toda la sociedad”, consideró.

Diego Santilli en LN+

En la misma línea, destacó las reformas que fueron enviadas durante los últimos dos años por el Gobierno y adelantó que la Argentina crecerá “tres años seguidos”. “14 de los 16 sectores de la economía vienen creciendo; los otros dos están un poco más rezagados. Cuando mirás los procesos mundiales, cualquier país que haya entrado en un proceso de ordenamiento macroeconómico tuvo años de resolución y crecimiento dispar”, remarcó.

Y subrayó: “La Argentina, el gobierno de Milei, hizo un orden macroeconómico que rápidamente produjo crecimiento. Ese paradigma creció en los cinco sectores básicos; estamos lejísimos, obvio, todavía falta un montón, pero estamos creciendo”.

Finalmente, Santilli se refirió a las versiones sobre una posible candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires en las elecciones nacionales de 2027. “Me apasiona la provincia, me encanta… Pero me levanto a las 6.30 y llego a mi casa a las 21.30, con suerte. Tengo metida la cabeza en una responsabilidad que me dieron el Presidente y Karina Milei. Es muy importante y no es sencilla, se aprende a ser jefe de Gabinete, es un camino”, reflexionó.

“Yo venía como ministro del Interior dialogando con gobernadores y sacando reformas. Ahora mi cabeza está puesta acá y veremos el año que viene. Lo que el Presidente disponga, ahí estaré acompañando. Todos saben de mi pasión por la provincia", dijo y cerró: “No lo estoy replanteando, estoy concentrado en mi tarea, que no es sencilla. Estoy enfocado en que las cosas sucedan”.