Santilli recibió a Figueroa y el gobernador apoyará la reforma del BCRA y la eliminación de las PASO

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió este miércoles por la tarde en su despacho de la Casa Rosada al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien le garantizó su apoyo a la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) y la eliminación de las PASO, según pudo confirmar LA NACION.

Figueroa tiene una diputada, Karina Maureira, y una senadora, Julieta Corroza, que tras este anuncio del gobernador votarían entonces a favor de ambas iniciativas.

Como una de las contrapartidas, Figueroa confirmó que Santilli le garantizó que el Gobierno no modificará el régimen de subsidios vigente sobre las zonas frías que beneficia a la Patagonia. No obstante, el proyecto de reforma -que fue aprobado por Diputados y pasó al Senado- ya dejaba fuera de los cambios a ese sector del país.

En cuanto a la iniciativa para introducir cambios en la carta orgánica del BCRA, está previsto que se trate en Diputados el próximo 26 de agosto. Tal como contó este medio, los gobernadores -sobre todo los aliados del norte, impulsados por el catamarqueño amigo de la Casa Rosada, Raúl Jalil- quieren que dentro del proyecto de ley se incluya que al menos tres de los ocho directores del Central acrediten una “trayectoria relevante” en distintas regiones del país: Norte Grande, Región Centro y Sur-Patagonia.

Fuentes al tanto de las conversaciones de hoy negaron que Figueroa haya acordado con Santilli una silla en el directorio del Banco. Esta negociación, que se da en canales subterráneos, les daría a las provincias mayor peso en la entidad que Javier Milei quiere que vuelva a encargarse de la defensa del valor de la moneda.

“Consideramos que cuidar la moneda también es cuidar el país y que es fundamental ordenar la Argentina, porque la inflación la terminan pagando siempre los más humildes”, sostuvo Figueroa.

EL DIÁLOGO ES EL CAMINO



El ministro @diegosantilli nos confirmó durante la reunión que mantuvimos hoy que el régimen de zonas frías para la Patagonia se mantendrá como hasta ahora.



También avanzamos en distintos temas de la agenda conjunta de trabajo entre Nación y nuestra… pic.twitter.com/bp44TpTY7D — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) August 19, 2026

La eliminación de las PASO, en tanto, viene con un trámite legislativo menos veloz. Todavía está en el Senado y el Gobierno no la llevó a sesión porque no tiene los votos para aprobarla. En el oficialismo creen que es necesario al menos suspender las primarias 2027, como puntapié inicial en la estrategia hacia la reelección de Milei. Figueroa justificó su respaldo en que es “un gasto innecesario” y “una elección adicional que tiene el ciudadano”.

Apenas Figueroa se fue de Balcarce 50, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la aprobación de un nuevo RIGI en Vaca Muerta. El funcionario habló de una inversión de US$6400 millones de la compañía Tecpetrol en la zona de Los Toldos II Este, que según cálculos oficiales derivaría en 3100 empleos directos y 4800 indirectos.

Fuentes de Neuquén refirieron que Figueroa reclamó este miércoles mejorar los accesos hacia Vaca Muerta y reducir el impacto del tránsito pesado sobre las ciudades.

Nuevo RIGI aprobado 🇦🇷🇦🇷



El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto de petróleo Los Toldos II Este de la empresa Tecpetrol en Vaca Muerta. Implica una inversión de 6.400 Millones de Dólares y generará 3.100 empleos directos y 4.800 indirectos.



El proyecto prevee… — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 19, 2026

Impulsada por la industria de hidrocarburos y por tener el yacimiento más importante del país, Neuquén es una de las provincias más beneficiadas por este modelo económico. Hace dos días, Figueroa celebró que su territorio liderara el crecimiento de empresas empleadoras desde noviembre de 2023.

En el marco de su colaboracionismo con la Casa Rosada, este miércoles el gobernador anunció también que Neuquén recibirá inmuebles de Nación como forma de compensar las deudas que tiene la administración central con su provincia. Se transferirán, según palabras de Figueroa, “inmuebles del Procrear y otros bienes que se acuerden como parte de futuras compensaciones”.

El gobernador sumó un posteo en X con una foto con Caputo, que se tomaron después del mediodía, antes de que el gobernador visitara a Santilli en Casa Rosada.

NEUQUÉN RECIBIRÁ INMUEBLES DE NACIÓN COMO COMPENSACIÓN DE DEUDAS



Nos reunimos con el ministro de Economía de la Nación, @LuisCaputoAR, con quién acordamos avanzar en un Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.



Este acuerdo nos permite ordenar cuentas, sanear… pic.twitter.com/W0PTR9yR2X — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) August 19, 2026

En base a lo que informaron desde la provincia, otro de los temas que vino a plantear Figueroa a Buenos Aires fue la necesidad de que el Gobierno le transfiera la administración de las rutas Siete Lagos, 242 (Pase Internacional Pino Hachado); 231 (Paso Internacional Samoré); 40 y 237. El gobernador planteó que, si se logra una concesión a largo plazo, debería haber un reconocimiento de las inversiones que realice la provincia para “mantener y mejorar” esos corredores.

“Neuquén hace mucho para poder mantener a salvo el país. Contribuye con divisas y se queda con una parte sustancialmente menor a la que se llevan otros Estados”, se quejó el gobernador.