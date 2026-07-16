Santilli y media docena de gobernadores, reunidos por La Rural: “La Argentina se ha puesto en marcha”

CÓRDOBA.- La Exposición Rural de Palermo es, tradicionalmente, un escenario donde se reúnen dirigentes políticos y funcionarios. Este jueves en el acto de apertura estuvo el jefe de Gabinete, Diego Santilli y, más tarde, compartirán un cocktail media docena de gobernadores.

“La Argentina se ha puesto en marcha”, dijo Santilli al cortar la cinta de la 138° exposición que organiza la Sociedad Rural Argentina. Para mostrar que la gestión libertaria apoya al campo, el jefe de Gabinete habló de “sacarle la pata de arriba” al campo, una frase que suelen utilizar también los gobernadores.

Convertido en una de las principales figuras del Gobierno y en el portador de la relación estratégica con las provincias, Santilli llevó a la Rural el mensaje de Javier Milei. “Desde el día uno, el Presidente viene sacándole la pata de arriba a la cabeza a aquel que produce y trabaja todos los días”, aseguró.

El ministro coordinador recordó que en lo que resta del año la Nación terminará “bajando dos puntos de derechos al trigo y la cebada” y dijo que 2026 cerrará con “una presión fiscal sobre el PBI de 26,7%”, después de que “alcanzó un techo del 32,6%”. El discurso de Santilli se dirigió al sector privado.

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos, Nicolás Pino y Jorge Macri, en la inauguración del año pasado en la Rural Ricardo Pristupluk

Hace un año, en un clima de mucha tensión -que contrasta con el actual de diálogo-, ocho gobernadores saludaron “cordialmente” al entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a Lisandro Catalán, el vicejefe de Interior. Ninguno de los dos se encuentra actualmente en la gestión nacional.

El problema no era con los funcionarios, sino con las formas de la Casa Rosada, donde no había voluntad de acuerdo. En ese momento, los gobernadores habían impulsado dos proyectos para recuperar recursos del Fondo Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y cambiar la distribución del impuesto a los combustibles.

Según deslizan los gobernadores, ese panorama cambió y hoy la mesa política libertaria tiene más voluntad de consenso. Incluso, el ministro de Economía, Luis Caputo, se muestra permeable a otorgar algunos fondos a las provincias. Y la secretaria Karina Milei frenó el armado propio de LLA contra los gobernadores.

Presentes

En ese marco participarán del brindis Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño (quien estuvo en la apertura) y los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca); Ignacio Torres (Chubut); Carlos Sadir (Jujuy); Claudio Poggi (San Luis) y Elías Suárez (Santiago del Estero). También estarán ministros de otras provincias.

La Sociedad Rural invita a los 24 mandatarios, pero la aceptación depende de las agendas de cada uno. En esta oportunidad no estarán -al menos no están confirmados hasta ahora- los de tres provincias claves para el campo: Buenos Aires (Axel Kicillof), Córdoba (Martín Llaryora) y Santa Fe (Maximiliano Pullaro).

En la apertura, Santilli elogió a los empresarios del agro. “Sé del esfuerzo que hace nuestro campo y agroindustria. Son los que saben qué es competir, lo que es la productividad. Estamos en el camino correcto y estamos convencidos de que, como dijo Nicolás Pino, la Argentina se ha puesto en marcha”, afirmó.