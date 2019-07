Schiaretti recibe a Alberto Fernández el miércoles en Córdoba

Gabriela Origlia SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2019 • 19:17

El gobernador Juan Schiaratti recibirá este miércoles a Alberto Fernández en la Casa de Gobierno de Córdoba, unas horas antes de viajar al exterior. El anuncio lo hizo la Provincia a través de las redes sociales.

Este lunes, en Mar del Plata, Fernández dijo que no tenía "ningún problema en decirle a los cordobeses que si nos equivocamos con ellos nos perdonen"

"Está mal ser un necio y no reconocer que se equivocó", agregó, en referencia a la relación entre el gobierno de Cristina Kirchner y el gobierno cordobés.

Los spots de campaña del peronismo cordobés ya indican que propician la boleta corta y cierran "elegí el Presidente que quieras".

Fernández intenta un discurso conciliador con Córdoba después de que el kirchnerismo cortara relaciones con la Provincia los últimos dos mandatos.

"No me imagino una Argentina sin Córdoba, es una provincia enorme, rica en cultura, rica en historia, rica socialmente, rica en producción", señaló hoy y agregó: "Y de verdad quisiera que también me ayuden a dar vuelta la página de los desencuentros, lo quisiera de verdad".

Señaló que vienen hablando con Schiaretti: "Se que ha tomado la decisión de no intervenir en la elección nacional y lo respeto. Lo conozco hace muchos años, es un gran gobernador más allá de que me acompañe o no, y lo que debemos hacer es reencontrarnos con los cordobeses".

"Tenemos que reencontrarnos todos, es imposible vivir en el país de la locura, se los digo de verdad, el país de la locura lo siembre el gobierno todos los días porque creen que la división ellos ganan, y en la división perdemos todos, nadie gana", añadió.

El viernes sería el turno del desembarco del presidente Mauricio Macri con su compañero Miguel Pichetto pero Schiaretti ya no estaría.