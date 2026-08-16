Se acabó el misterio: el video de Jésica Cirio de los dólares en el vestidor se grabó en la casa de Insaurralde en San Vicente

Se acabó el misterio: el video que aportó LA NACION con los paquetes de dólares termosellados que Jésica Cirio se grabó en la casa de Martín Insaurralde en San Vicente, según concluyeron expertos de la Policía Federal en un informe scopométrico elevado a la Justicia.

Con estos datos, el fiscal Sergio Mola prepara una ampliación de la acusación contra Cirio e Insaurralde por enriquecimiento ilícito que incluirá los aproximadamente US$10 millones que, se estima, aparecen en esas imágenes.

Jésica Cirio dólares de Martín Insaurralde

Esa cifra se suma a la cifra millonaria que no pueden justificar ninguno de los dos. Un peritaje contable determinó que el exintendente de Lomas de Zamora gastó $19.647.220 más de lo que ganó. Y las erogaciones de Cirio superaron los recursos disponibles, aun computando todos los ingresos y los saldos iniciales bancarizados y no bancarizados.

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Los peritos de la Policía Federal afirmaron: ”El vestidor cuestionado, cuyas imágenes se encuentran en el DVD-R marca “Ridata”, individualizadas como “Imágenes de LA NACION”, se corresponde con las imágenes del “pasillo general”, obrante en planta alta de la Finca N° 275, instalada sobre los lotes 242 y 243 del barrio Fincas de San Vicente Club de Charcas, ubicado en la calle Juan Pablo II N° 1600″.

No se trata de un vestidor independiente, sino del pasillo de circulación general de la planta alta de la propiedad en San Vicente, donde convivía la pareja cuando estaba casada.

Esto se probó por la coincidencia exacta de la buña (perfil metálico) rectangular central en el cielorraso, las tres líneas de junta transversal en el suelo de microcemento, la ubicación de los módulos de luces e interruptores y orificios de fijación específicos al fondo del pasillo.

El estudio, al que accedió LA NACION, señala que las imágenes del video “no se corresponden con los vestidores obrantes en los domicilios de Ortega y Gasset N° 1661, piso 18, y Finca N° 275, instalada sobre los lotes 242 y 243 del barrio Fincas de San Vicente, Club de Charcas ubicado en la calle Juan Pablo II N° 1600″.

Jura de Juan Tomás Rodríguez Ponte como juez federal de Lomas de Zamora Prensa de la Corte

El estudio fue incorporado a la causa que desde esta semana lleva adelante el nuevo juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte.

La fiscalía está trabajando en un amplio escrito que recoge la nueva evidencia para reforzar la ampliación del llamado a indagatoria de Insaurralde, Cirio, sus familiares y otros personajes que fueron apareciendo en torno a la causa y que podrían ser considerados sus testaferros.

Desde que LA NACION aportó esos videos, los abogados defensores trataron de sacarlos del caso, cuestionarlos y anularlos como prueba dado su poder incriminatorio.

Aparecieron testigos que buscaron relacionarlos con prácticas extorsivas; para quitarles peso, defensores dijeron que, como no se podía reconstruir su trazabilidad, no podían ser considerados como prueba.

Pero el fiscal Mola insistió y reclamó que se los mantenga como evidencia. Cirio argumentó que un peritaje estableció que no era posible garantizar la autenticidad de las filmaciones, pero el fiscal sostuvo que no hay elementos para excluirlos.

Además, Mola espera el resultado de un informe técnico de esas imágenes, que está realizando un laboratorio multimedia, que va a determinar si la protagonista de esas imágenes es efectivamente la vedette y cuánta plata exactamente había en esos paquetes.

La causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos que acorrala al exjefe de Gabinete bonaerense suma ahora una nueva evidencia.

Los expertos compararon de manera científica imágenes frente a registros físicos de las propiedades bajo sospecha y determinaron de forma categórica que el espacio que en las grabaciones aparentaba ser un clóset o vestidor de lujo no es tal, sino un pasillo de paso común ubicado en la planta alta de la fastuosa propiedad de San Vicente.

El estudio pericial Nº 557-46-000.437-440/2026 fue ejecutado por la División Scopometría de la Policía Federal Argentina.

Jesica Cirio

Para llegar a la verdad, las expertas aplicaron el método analítico-comparativo bajo los principios de permanencia relativa de las formas, identidad morfológica y correspondencia espacial.

El primer descarte fue el piso 18 de la calle Ortega y Gasset. Mientras que el vestidor real de Capital Federal tiene pisos compuestos de listones de madera clara transversales con vetas bien definidas y amplias cajoneras con tiradores de metal tipo barral, el video mostraba un suelo gris continuo de tipo porcelanato o microcemento y pequeños tiradores rectangulares de aluminio.

El segundo descarte involucró a los propios vestidores de la Finca de San Vicente. Estos espacios presentaban una morfología de planta cuadrangular con un mueble isla central con tapa vidriada y circulación periférica, estanterías distribuidas en las cuatro paredes y acabados símil madera clara. Una fisonomía muy diferente de la proporción longitudinal y angosta del video.

Al superponer las imágenes de la inspección ocular con los fotogramas del video sobre el pasillo de San Vicente, las coincidencias fueron abrumadoras y funcionaron como una huella dactilar arquitectónica.

Hay marcas microscópicas de desgaste que las expertas lograron identificar en el suelo de microcemento. Son patrones idénticos de decoloración, manchas semicirculares oscuras con rebabas claras e imperfecciones en las paredes (cabezas de tornillos y marcas menores) que coinciden de manera milimétrica entre la realidad y el video.

Este peritaje científico no solo sitúa geográficamente las imágenes cuestionadas dentro de una de las propiedades de Insaurralde, sino que consolida la hipótesis de la fiscalía sobre el usufructo y la disposición real de esos inmuebles.

Son siete grabaciones en las que Cirio aparece recorriendo un vestidor de hombre, en una secuencia que habría sido grabada por ella misma. En distintos sectores del ambiente se observan fajos de dólares guardados en bolsas de plástico transparente y distribuidos en cajones, estantes y una valija.

El exjefe de Gabinete de Axel Kicillof y la modelo están siendo investigados por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en una causa que nació con el video del exfuncionario junto a Sofía Clerici navegando frente a las costas de Marbella, por el Mediterráneo, en el yate El Bandido, en 2023.