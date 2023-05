Javier Milei busca competir en todos los distritos bonaerenses y suma fiscales con “su cámpora”, La Julio Argentino

escuchar

La confirmación del cantante de cumbia David Adrián “El Dipy” Martínez como candidato oficial de Javier Milei a intendente de La Matanza parece haber activado la etapa de definiciones en el armado bonaerense de La Libertad Avanza. A la espera de que se defina el candidato a gobernador –cuyo nombre, aseguran, “ya está definido”–, desde la fuerza libertaria confirmaron a LA NACION que la presencia en en el distrito más populoso del país está garantizada y que esperan contar con postulantes propios en los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires.

“Si no es el 100%, el 90% de la provincia va a estar totalmente cubierta, con listas de concejales e intendentes”, asegura el diputado provincial Nahuel Sotelo. Se trata del referente de la organización dedicada a la construcción de una estructura bonaerense para Milei, La Julio Argentino , denominada así en alusión al expresidente Roca. Se describen como una “pata conservadora” dentro del espacio liberal, dedicada explícitamente a la “formación de cuadros” .

El Dipy y Javier Milei Prensa La Libertad Avanza

“La Julio Argentino es una organización totalmente orgánica y verticalista. Nosotros trabajamos para un único objetivo: que Javier Milei sea presidente”, enfatiza Sotelo en diálogo con LA NACION. Y precisa que la agrupación cuenta con presencia en 15 municipios bonaerenses, entre los que se encuentran La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Berazategui y Quilmes. “Tenemos más de 16 locales en todas la provincia, donde hoy se están dando clases de fiscalización y se está ayudando a buscar los padrones de la gente, que van a servir para repartir los votos puerta a puerta”, indica el dirigente.

Es que la fiscalización es “la principal preocupación” de La Libertad Avanza de cara a las elecciones primarias de agosto. Según los cálculos oficiales que realizan en las filas libertarias, se necesitan 37.000 fiscales voluntarios para cuidar los votos bonaerenses de Milei, un número apenas por debajo de las 42.999 personas inscriptas a nivel nacional hasta la semana pasada. La meta es alcanzar son las 101.457 mesas que figuran en el padrón de 2021.

Primer encuentro de fiscales en Quilmes.

Defender los votos, es defender la libertad.#HaceFaltaUnaNuevaConquista https://t.co/qKndce7ceL

Gracias por el compromiso a los que participaron@JMilei @nsotelolar

@Estef_ita pic.twitter.com/bAGf1787fo — La Julio Argentino 🇦🇷 (@lajulioarg_ok) March 28, 2023

Las recientes elecciones en Tierra del Fuego encendieron una señal de alerta en el tablero libertario. Esos comicios se centraron en solo tres municipios (Ushuaia, Río Grande y Tolhuin) y con menos de 150.000 votantes habilitados, pero Republicanos Unidos, el partido aliado de Milei, perdió los dos concejales que ganó en las urnas porque 3000 boletas que debían ser de color amarillo eran, en realidad, verdes.

Los encargados de llevar adelante la convocatoria de fiscales para La Libertad Avanza a lo largo y a lo ancho del país aseguran a este diario que en los municipios del conurbano consiguieron hasta ahora “entre un 30 y 35%” del objetivo propuesto. “Ahí los fiscales no se consiguen por redes sociales, sino caminando el territorio”, sostienen.

Acto de Javier Milei en la sede de La Julio Argentino en Quilmes Twitter

En ese sentido, diferencian el trabajo militante que pueden realizar en el “primer cordón” del conurbano del que, por ejemplo, llevan adelante en el resto de la provincia. “La diversidad es enorme y hay que apoyarse mucho en los dirigentes locales”, deslizan. Y se muestran confiados en que el inminente candidato a gobernador por La Libertad Avanza sumará a ese carácter “fuertemente municipal” que hasta el momento tiene el armado.

“Hace falta gente que no esté contaminada de las viejas mañas”, señala Sotelo, quien hace un mes rompió con el partido de José Luis Espert y conformó un monobloque en la Legislatura bonaerense. Es que, para el legislador, “lo valioso” del “fenómeno Milei” es que “convoca a personas que no son políticas y que tienen muchísimo entusiasmo por trabajar”, características que una figura como la de El Dipy condensaría a la perfección. “La gente que veía a la política como un lugar en el que no había que meterse, hoy se está involucrando”, finalizó.