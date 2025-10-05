Se bajó Espert: qué puso en su carta de renuncia
El diputado nacional declinó ser el primer candidato de la lista de La Libertad Avanza y Milei aceptó la decisión
LA NACION
Con el título, “por la Argentina, doy un paso al costado”, el diputado nacional José Luis Espert explicó las razones que lo llevaron a renunciar a su postulación. Era hasta hoy el primero en la lista de diputados nacionales por La Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre.
Qué dice la carta de Espert:
- “Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla”.
- “En estas elecciones, la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia”.
- “Desde que el Presidente asumió, está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos”.
- “Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”.
- “A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”.
- “El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el país”.
- “Deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos. Por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone.”
- “A los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza les digo: no se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro.
- “El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo”.
