Una designación pensada para remediar un problema urgente, que conforma a “celestiales” y “territoriales”

La elección de Adrián Ravier como nuevo vocero de la administración mileista salió del propio presidente Javier Milei. El objetivo inmediato de su desembarco es remediar la carencia de un portavoz capaz de defender la gestión del Gobierno, luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedara corrido del papel por la denuncia que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.

El protagonismo del Presidente en la elección del nuevo funcionario fue confirmado por distintas fuentes del oficialismo.

Tras el cambio, Adorni seguirá solo como jefe de Gabinete.

La designación de Ravier se comunicó luego de una reunión de casi seis horas que Milei y Adorni compartieron este viernes en Olivos. El encuentro comenzó con un desayuno de gestión y se extendió hasta pasadas las 15, cuando el anuncio ya había sido hecho.

Javier Milei y Manuel Adorni Presidencia

Ravier tiene un vínculo directo y una relación personal con el primer mandatario. El nuevo vocero y Milei se mostrarán juntos el próximo martes en un evento de la Fundación Faro, de la que Ravier es uno de sus directivos. Será en la charla: “Ideas para una sociedad libre”, lo que oficiará como un debut junto al mandatario en su flamante cargo.

El equilibrio interno

La designación de Ravier buscó saldar, en la práctica, un problema puntual, pero a la vez compensar la interna libertaria.

El primer problema para los libertarios es, desde hace tres meses, la falta de un vocero. Adorni quedó completamente hackeado para ese cargo en medio de la investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito.

El problema comunicacional se había extendido a las diferentes dependencias del oficialismo.

La elección de Ravier también buscó conformar a ambos lados de la feroz e infatigable interna libertaria entre Karina Milei y Santiago Caputo.

De hecho, el nombre de Ravier fue bien recibido tanto entre los territoriales que responden a la secretaría General de Presidencia como a las filas celestiales que responden al asesor.

“Es crack”, elogiaban los primeros. “Adrián es de Javier, con excelente sintonía con nosotros, pero lo pone el Presidente mismo”, puntualizaban los segundos.

En el sector de Caputo enfatizaban que Ravier tiene una “relación personal” con Milei. “Nos gusta el perfil”, insistían.

Porteño de nacimiento y pampeano por adopción, Ravier es diputado y economista.

Ravier también es una de las autoridades de la Fundación Faro, el think tank libertario que preside Agustín Laje, cercano a Santiago Caputo y donde el asesor ejerce influencia a través de su hermano mayor, Francisco.

Previo a su elección como diputado, ejerció como director académico de la institución, cargo que actualmente ocupa Martín Krause.

Caputo felicitó a Ravier y agregó: “Que las fuerzas del cielo te acompañen”. Lo hizo recompartiendo el mensaje original de Adorni para anunciar la designación de Ravier.

Felicitaciones @AdrianRavier. Que las fuerzas del cielo te acompañen. https://t.co/f7kZZGc2w5 — Santi C. (@slcaputo) June 19, 2026

La designación del flamante vocero también fue celebrada por la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, la única dirigente del oficialismo que se animó a hacer públicas sus diferencias con el manejo del escándalo de Adorni.

Bullrich felicitó a Ravier y agregó: “Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días”. El posteo recibió un like del propio mandatario.

El reclamo de la comunicación trabada era extendido entre las distintas fuentes de Gobierno que sienten que desde hace tres meses, cuando comenzó el escándalo de Adorni, no lograron capitalizar ningún acierto o anuncio.

Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, @AdrianRavier.



Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 19, 2026

En un gobierno absolutamente atravesado por la interna entre ambos campamentos, cada designación supone un desafío de equilibrio. En ese escenario, el nombre de Ravier era leído como un “acierto” de ambos lados.

Pero también había quienes reconocían que, más allá del nombre, el recambio era “vital” para recuperar la agenda, que desde que comenzó el escándalo de Adorni nunca pudo ser retomada.

En un tercer plano también apuntaban a que la designación de Ravier le daba al legislador una visibilidad estratégica de cara a las elecciones 2027.

En ese sentido, había quienes explicaban que como su “trayectoria académica siempre fue en Buenos Aires, no tuvo mucho historial en la provincia, amén de lo que se involucró en su campaña para diputado”, por lo que veían en esta proyección nacional un potencial salto más seguro a la gobernación.

El nuevo vocero fue electo diputado por La Pampa y tiene mandato hasta 2029. Ahora, le correspondería ocupar el lugar que él deja a Martín Matzkin, también de La Pampa.