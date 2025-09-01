“Se cayó el servidor”: la explicación de la demora en la difusión del escrutinio provisorio en las elecciones de Corrientes

CORRIENTES.- La elección en Corrientes dejó como saldo una victoria clara del oficialismo, pero también una noche marcada por la lentitud en la difusión de los resultados provisorios. La demora en la carga y publicación de los datos generó inquietud en los primeros tramos del recuento, aunque el rápido reconocimiento de la derrota por parte de referentes opositores, en particular de Ricardo Colombi, contribuyó a desactivar unr escenario de tensión que en otro contexto podría haber terminado en caos.

Según explicaciones técnicas a las que LA NACION accedió de manera extraoficial, lo que ocurrió fue una falla en la página de los resultados, no en los repositorios de datos, razón por la cual el público no tenía acceso a los números, pero sí los fiscales y los cargadores monitoreados por la Junta Electoral.

“El servidor de consulta sufrió una caída a las 21.28, aunque el sistema de carga de datos se mantuvo operativo. La recuperación demoró unos 35 minutos”, dijo a este diario un perito que trabajó en el escrutinio provisorio.

De todos modos, como la falla se extendió por más de 35 minutos, fuentes cercanas al gobierno de Corrientes hicieron saber que “la Junta Electoral había instruido no difundir resultados antes de las 22, con el argumento de que aún no se alcanzaba el 10% de las ciudades representativas escrutadas”, cuando en la previa se había garantizado la publicación de los resultados a partir de las 21.

La parte del recuento manual no falló, pero se cayó el servidor Joaquín Meabe

El operativo duplicó la cantidad de cargadores de datos en relación con elecciones anteriores, justamente para que no ocurrieran demoras, como al final sucedió. Desde la Subsecretaría de Sistemas y Tecnologías de la Información (Susti) dijeron que la carga de actas se extendió durante toda la madrugada y que la entrega fue normal.

“La última llegó a las 23.55, y con la complejidad adicional de planillas con numerosas columnas, el procesamiento completo concluyó entre las 4 y las 5 de la mañana, dentro de los plazos habituales del centro de cómputos”, dijeron. El escrutinio provisorio alcanzó el 100% de las mesas a las 6 de la mañana de este lunes.

Gesto democrático

En ese contexto, el gesto político de Colombi resultó decisivo. El exgobernador y referente de Encuentro por Corrientes, que salió tercero, fue el primero en reconocer públicamente la derrota: “Los números son claros, así que nobleza obliga, los felicitamos”, señaló. Y agregó: “Estamos todavía esperando los números, pero la tendencia es clara. Son muchas listas, muchas boletas y por eso la demora”, justificó.

El anticipo de Colombi evitó que la incertidumbre se prolongara y que la demora técnica se transformara en cuestionamiento político fuerte, aunque la crítica no dejó de estar presente. De hecho, mucho más tarde que Colombi, Lisandro Almirón, el candidato de La Libertad Avanza, adoptó un tono más cauteloso para reconocer la derrota y al mismo tiempo quejarse del conteo demorado. En un comunicado de prensa reconoció la “tendencia favorable” al oficialismo, pero llamó “a la prudencia y a la espera del conteo definitivo”, y deslizó críticas al sistema digital de carga de datos.

Ricardo Colombi, el candidato que salió tercero, fue el primero en reconocer la derrota joaquín meabe

El último en manifestarse fue Martín “Tincho” Ascúa, candidato del peronismo que salió segundo pero al que no le alcanzó para meterse en la segunda vuelta, como había anunciado en redes sociales después de que el gobierno se adjudicara las elecciones. Aceptó el resultado en un mensaje grabado y publicado a la 1 de este lunes: “El peronismo fue elegido como líder de la oposición… la mayoría ha elegido otras opciones. Los felicitamos, y a mi me van a tener trabajando incesantemente por una Corrientes más justa que incluya a todos”, prometió.

“Durante la mañana del lunes, la Susti trabajó en un informe de situación a la Junta Electoral”. Fue todo lo que dijo su titular, Federico Ojeda, ante la consulta de LA NACION. Se espera, no obstante, que la propia Junta Electoral emita un descargo. Se cree que sucedería en el marco del escrutinio definitivo que mañana comenzará en la Legislatura provincial.