Se cayó la sesión por el cambio en las jubilaciones del Banco Provincia a pesar del ultimátum de Kicillof

La presión que ejerció el lunes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no rindió frutos este miércoles en la Cámara de Diputados bonaerense, y se cayó la sesión en la que el mandatario provincial quería que se votara una reforma al régimen jubilatorio de los trabajadores del Banco Provincia (Bapro) que estableció el gobierno de María Eugenia Vidal en 2017. El Frente de Todos no pudo reunir el quorum, de 47 diputados, y el debate se frustró. Juntos por el Cambio decidió no habilitar la sesión y, en caso de que se hubiera alcanzado el número para iniciarla, iba a votar en contra de los cambios en la norma.

Los cambios que el oficialismo propone sobre la ley de Vidal plantean que las jubilaciones volverán a calcularse al 82% del promedio actualizado de las remuneraciones percibidas durante los 120 meses anteriores al cese (la ley de 2017 ordena hacerlo al 70%); retoman la actualización “de acuerdo con la variación porcentual de salarios de las personas empleadas en actividad en el banco” (la norma vigente indica que ese cálculo se hace según el índice de movilidad de las jubilaciones de la Anses); bajan a 60 años la edad jubilatoria, en el caso de las mujeres, y mantiene los 65 para los varones (en el texto del vidalismo era 65 para ambos sexos); elevan el aporte jubilatorio de los empleados activos (del 14% al 16% del sueldo) y la contribución patronal del banco (del 16% al 28%), entre otros puntos).

La sesión estaba prevista para las 11, pero recién a partir de las 13.30, tras un período de negociaciones entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, los diputados comenzaron a ingresar al recinto. La cuenta previa que hacía el Frente de Todos daba 46 diputados, uno menos que los necesarios para habilitar la discusión. Además de los oficialistas y sus aliados habituales (Fabio Britos, que estuvo en su banca, y Débora Indarte, que no se presentó), se sumaban los dos diputados de la izquierda, Guillermo Kane y Graciela Calderón. Pero la ausencia de Juntos por el Cambio y del bloque liberal frustró la sesión.

Pero en el bloque oficialista hubo ausencias, como la de Patricia “Colo” Cubría, del Movimiento Evita, esposa de Emilio Pérsico y precandidata a intendenta de La Matanza. Según pudo saber LA NACION, apoya la iniciativa pero no estuvo en el debate por problemas dentro del bloque con algunos proyectos propios que no lograron avances. Indarte, que integra un bloque unipersonal, también se ausentó por inconvenientes internos en el oficialismo legislativo. Con Britos, Kane y Calderón en sus bancas, la suma de diputados llegó a 44, a tres de los necesarios para alcanzar el quorum.

En la previa, en las filas de la oposición se planteaba que no darían quorum y que, si el oficialismo lo lograba, iban a pedir postergar el tratamiento de los cambios en la Ley 15.008, que regula el sistema jubilatorio del Banco Provincia. Si la iniciativa se llegaba a poner en consideración, Pro, la UCR y la Coalición Cívica iban a votar en contra, según pudo saber LA NACION.

El oficialismo esperaba llegar a los 47 votos con el apoyo de algún diputado libertario que se sumara. En la Cámara de Diputados bonaerense hay tres legisladores con esa orientación: Guillermo Castello, Nahuel Sotelo Larcher y Constanza Moragues Santos. Pero ninguno de los tres dio quorum. “La ley es un insulto para los bonaerenses. Se debe hacer una nueva ley porque la Justicia lo pidió, pero el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo es un desastre”, dijo Sotelo a LA NACION.

La izquierda se presentó al recinto porque “había cuatro proyectos para los trabajadores”, según dijo a este diario el diputado Guillermo Kane (Frente de Izquierda y de los Trabajadores). Además del que modifica el régimen jubilatorio del Banco Provincia, en el orden del día estaban “la expropiación de Madigraf, un proyecto para exceptuar a los residentes del pago de la Caja Médica, y la incorporación a la carrera hospitalaria de la carrera de enfermería”, apuntó Kane.

Formalmente, el oficialismo pidió prórroga y la sesión quedó abierta hasta la medianoche de hoy, pero las negociaciones están caídas y los diputados ya fueron liberados, por lo que varios se retiraron de la Legislatura. “No querían tratar todo lo acordado y que después se cayera la sesión cuando se tratara el tema del Bapro”, señaló a LA NACION una fuente del oficialismo. “Ante la dureza de Pro, se cae la sesión. [Maximiliano] Abad [el dirigente radical que es jefe del bloque de Juntos por el Cambio] no quiere motivos para que se rompa el bloque. Priorizan la política a solucionar los problemas de los trabajadores y pasivos del banco”, agregó la fuente.

Cuatrommo, Kicillof y Palazzo, el lunes, en la conferencia de prensa por la ley de jubilaciones del Banco Provincia

El lunes, Kicillof pidió a la oposición que debata en la sesión el cambio en la ley jubilatoria del banco provincial. Lo hizo en una conferencia en la que estuvo acompañado por el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatrommo, en la que culpó al expresidente Mauricio Macri y a la exgobernadora Vidal por la resistencia del bloque de Juntos por el Cambio a votar una reforma. Argumentó que hay 5000 medidas cautelares otorgadas por la Suprema Corte de Justicia bonaerense a favor de los jubilados del banco en las que se declaró inconstitucional parte de la ley (como los artículos 39 y 41, que calculan el monto inicial de la prestación y su movilidad) y se ordenó liquidar haberes según la legislación previa. En el máximo tribunal provincial se desarrollaron audiencias para debatir el proyecto.