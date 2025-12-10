Se crea el Instituto Javier Milei en Alemania: un think tank que desarrollará propuestas de desregulación

El Instituto Javier Milei ya es una realidad en Alemania. Se trata de un think tank que fue fundado con el objetivo de elaborar propuestas de desregulación para Alemania y el resto de Europa. Este espacio fue creado por Carlos Gebauer y contará con el trabajo conjunto de especialistas en derecho, economía y políticas públicas.

El instituto, de acuerdo con la información difundida por Epoch Times Deutsch, se organiza como un espacio independiente dedicado a reunir expertos que diseñen medidas concretas orientadas a disminuir regulaciones estatales y a promover reformas de amplio alcance. La conducción incluye a Gebauer y a la exlíder del partido Alternativa para Alemania, Frauke Petry, junto con el economista Philipp Bagus -autor de una biografía de Javier Milei- y la exdiputada también del partido nacional-conservador Joana Cotar.

Frauke Petry, exlíder del partido nacional conservador Alternativa para Alemania y fundador del instituto Epoch Times

El proyecto también cuenta con el respaldo de figuras provenientes del ámbito de la economía. Entre ellas aparecen Barbara Kolm, presidenta del Instituto Hayek de Viena y fundadora del Centro Austriaco de Economía, y Stefan Kooths, presidente de la Sociedad Hayek y vicepresidente del Instituto Kiel para la Economía Mundial. Ambos aportarán perspectivas académicas para la elaboración del catálogo de medidas que la organización pretende presentar a futuro.

Aunque buena parte de los integrantes del nuevo espacio conforman el llamado Equipo Libertad —un grupo antipartidario surgido este año en Alemania—, la información divulgada por el medio alemán indica que el Instituto Javier Milei se define como un organismo independiente, ajeno a estructuras partidarias.

El instituto llevará el nombre del presidente argentino (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

Petry explicó que el objetivo del instituto será reunir especialistas capaces de redactar reformas orientadas a una desregulación sustancial para Alemania y para la Unión Europea. Además, aclaró que para lograrlo se inspirarán en la experiencia desarrollada en la Argentina por el presidente Javier Milei.

En declaraciones recogidas por el medio alemán, Petry criticó a “la industria del Estado de bienestar”. En ese sentido, mencionó que solo una parte de la población paga sus impuestos y que, sin embargo, se hacen grandes gastos en prestaciones sociales. En relación a eso, señaló que las políticas de Milei en la Argentina, redujeron el tamaño del aparato estatal y lograron que las prestaciones llegaran a quienes las necesitaban tras cortar los “niveles intermedios del Gobierno” que permita mejorar la eficiencia sin afectar la cobertura a los sectores más vulnerables.

Inspirados en el gobierno de Javier Milei, los fundadores del instituto buscarán desarrollar propuestas de desregulación para implementar en Alemania y el resto de Europa (AP Foto/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

En ese marco, el principal objetivo operativo será la redacción de un catálogo de reformas listo para ser utilizado por una futura administración de centroderecha. La idea es que, según informó el medio alemán, independientemente de la composición del próximo gobierno, exista una hoja de ruta capaz de reducir la carga burocrática desde el inicio del mandato.

En los últimos meses, el Equipo Libertad, que acompaña el desarrollo del think tank, sumó representantes en el parlamento estatal de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, uno de los estados federados de Alemania, y entre concejales de distintos municipios. Aunque su presencia todavía es limitada en materia electoral, el grupo planea competir en varias regiones durante los próximos comicios.