Prohíben salir del país a quienes aparecen como dueños de la quinta de Pilar que se asocia con las autoridades de la AFA

El juez federal Daniel Rafecas prohibió la salida del país e inhibió los bienes de quienes aparecen como propietarios de una fastuosa quinta de Villa Rosa, Pilar, que se le adjudica a las autoridades de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

La decisión de Rafecas recayó sobre Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, así como también la firma Real Central SRL, que en los registros aparecen como titulares de la quinta con helipuerto, haras y un galpón donde se habrían acumulado autos de colección y de lujo.

Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de AFA, respectivamente AFA

Ana Lucía Conte fue monotributista hasta el año 2012 y, durante la pandemia, percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses. Posteriormente obtuvo su jubilación y quedó registrada bajo la cobertura de PAMI.

En mayo de 2022 pasó a registrarse como trabajadora autónoma con ingresos por $15.000. Ese trámite coincidió en tiempo con su constitución como accionista mayoritaria de la empresa que compró el lote en Pilar, siempre de acuerdo a lo denunciado.

Por su parte, Luciano Pantano figuró inscripto en el régimen simplificado de impuestos, con una facturación anual de $40 millones -como tope- y deudas bancarias registradas hasta septiembre de este año. Para la Coalición Cívica, que impulsó la acción penal, resulta inverosímil que una persona con su nivel de ingresos pudiera afrontar la compra de la mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar, compuesta por dos lotes con una superficie total de 105.384,80 metros cuadrados.

Policias vigilan la casa quinta de Villa Rosa, Pilar, que se investiga si pertenece a dirigentes de la AFA.

Pantano tiene lazos con el mundo del fútbol. Fue presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown.

Rafecas, tras recibir información fiscal de la DGI, dispuso la prohibición de salida del país, la inhibición general de bienes y el congelamiento de cuentas de los dos investigados y de la empresa.

De la información oficial recibida hoy en el juzgado de Rafecas surge que la firma Real Central SRL es titular de al menos 59 vehículos, autos y motos, muchos de alta gama, antiguos y de colección.

Por otra parte, mañana se completará la designación de peritos tasadores, de modo que se podrá avanzar en la tasación del inmueble en los próximos días.

Hasta entonces, la Policía Federal, por orden del juez, mantiene consignas en los tres accesos del predio denunciado como perteneciente a autoridades de la AFA.

Se busca determinar si la lujosa quinta de Villa Rosa, en Pilar, que está en la mira de la Justicia es propiedad de Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia. A partir de una denuncia de la Coalición Cívica, se investiga una presunta maniobra de lavado de dinero.

Rafecas dispuso reforzar la seguridad hasta que se defina quién será el magistrado que finalmente se quede con esta causa, iniciada por la denuncia de Elisa Carrió, Matías Yofe y Facundo del Gaiso.

La orden a la Policía Federal fue poner consignas en entradas y salidas de la mansión para la identificación de las personas que entren o salgan. Además, se pidió fotografiar y registrar bienes, por ejemplo, vehículos que lleguen o salgan del lugar.

Rafecas enviará el caso a la Cámara Federal, que esta semana decidirá si el expediente se queda en el fuero federal o en el Penal Económico.

La denuncia originaria se presentó el lunes 1° de diciembre en Comodoro Py. Rafecas se declaró incompetente y la envió al fuero en lo penal económico, dado que no hay funcionarios públicos implicados y se trataría de un delito económico, como es el lavado o la evasión.

Pero el juez Javier López Biscayart se declaró incompetente y le devolvió la causa a la justicia federal. El mismo viernes regresó el caso al juzgado de Rafecas, que le dio intervención del fiscal Ramiro González. El fiscal impulsó la causa y pidió una batería de medidas de prueba para investigar a quienes aparecen como titulares de la casa quinta de Pilar.

La sospecha de la Coalición Cívica es que la fastuosa casa quinta con helipuerto pertenece a las autoridades de la AFA o está a nombre de testaferros.