Comunicado: la AFA aseguró que el contrato entre Sur Finanzas y la Liga Profesional es “solo comercial”

Después de que la Justicia ordenara 33 allanamientos en el marco de la investigación a los clubes por el vínculo con Sur Finanzas, la financiera ligada a Tapia, la Liga Profesional de Fútbol publicó un comunicado en el que se desligó de la empresa y aseguró que se puso “a disposición”. También se pronunció Barracas Central, el equipo del presidente de la AFA.

“En el día de la fecha, y en el contexto de una investigación que involucra a la empresa Sur Finanzas, se presentaron en la sede de la Liga Profesional de Fútbol funcionarios judiciales en busca de documentación referente a esa causa. Como no podía ser de otra manera y como corresponde, la LPF se puso inmediatamente a disposición de las necesidades requeridas y colaboró en todo lo solicitado por las autoridades”, expresó.

Además aseguró que Sur Finanzas “solo tiene un contrato comercial” con la Liga Profesional como sponsor de sus competencias y sostuvo que “toda acción publicitaria se ha remitido únicamente a ese rol que se detalló oportunamente en un convenio rubricado en su momento”. De esta manera, desde la AFA ratificaron que seguirá estando a disposición para “aportar cualquier documentación y facilitar las necesidades judiciales que puedan aclarar cualquier situación”.

Por su parte, Barracas Central, el equipo de “Chiqui” Tapia, también emitió un comunicado a raíz de los allanamientos y declaró: “El club quiere poner en conocimiento de los socios, socias, simpatizantes y la opinión pública que, en el marco de una investigación que involucra a la firma Sur Finanzas, se efectuó un requerimiento judicial en las instalaciones de nuestro estadio y se sede social: queremos informar que el único vínculo que tiene y ha tenido el club con la firma es netamente comercial”.

En tanto, señaló que al acuerdo consta de un contrato de sponsoreo y publicidad en el mismo sentido que los diferentes convenios comerciales existentes en la institución, que fue suscripto en 2024 con vencimiento al 31 de diciembre de este año. “Barracas Central se encuentra a disposición y a derecho de la Justicia a los fines de colaborar con la investigación en curso cuando así se lo requiera”, detalló.

Este martes, el juez federal Luis Armella ordenó 33 allanamientos respecto a la investigación sobre Sur Finanzas, la compañía vinculada a Tapia. Tal como informó LA NACION, los operativos se realizaron en la sede de la AFA, en las oficinas de la Superliga, y en 18 clubes de Primera y del Ascenso. Algunos de ellos tenían un acuerdo de sponsoreo con la financiera de Ariel Vallejo, otros recibieron préstamos o donaciones, y un tercer grupo está siendo investigado por una misteriosa triangulación de los derechos de televisación.

El lunes pasado se habían llevado a cabo operativos en 11 sucursales de la financiera, donde se secuestraron más de 50 teléfonos. El dueño de Sur Finanzas los entregó de manera voluntaria al día siguiente en el juzgado de Armella junto con el de su madre, Graciela Vallejo. Entre los celulares secuestrados la mayoría pertenecen a empleados de Sur Finanzas que trabajan en la sede central, en el centro de Adrogué. Una fuente consultada por LA NACION aseguró que aún se está analizando el contenido de los teléfonos.