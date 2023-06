Se inhibió el juez que investiga la desaparición de Cecilia Strzyzowski y la querella denuncia que esto complica el avance de la causa

escuchar

El juez de Garantías chaqueño Juan Carlos Codina se inhibió de seguir interviniendo en el caso por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski y la familia de la joven desaparecida sostiene que esta decisión complicará el avance de la investigación.

Según informaron a LA NACION fuentes con acceso a la causa, Codina dejó el caso basado en la norma que le impide intervenir como magistrado a quien tiene “amistad o enemistad” con alguno de los acusados.

Karina Gómez, prima de la joven desaparecida y abogada de la familia, advirtió que esto va a complicar el avance de la causa porque hay medidas que, sin juez, no podrán tomarse. Gómez ejerce el rol de querellante en la causa.

Además, hoy se presentó y pidió declarar César Sena, el marido de Cecilia, que está acusado de haberla asesinado junto con sus padres, los líderes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dos aliados del gobernador Jorge Capitanich. El matrimonio Sena-Acuña y su hijo están presos. Por el momento no declarará. El joven no tiene abogado desde que ayer renunció Juan Díaz, que era quien lo representaba, alegando que por razones éticas y profesionales no podía seguir actuando en el caso después de haber conocido las pruebas que se incorporaron en los últimos días. A César Sena le designaron un defensor oficial.

César Sena, con rasguños en el cuello, participó de un acto público un día después de la desaparición de su mujer, Cecilia Strzyzowski

El marido de Cecilia ya declaró en la causa, pero como testigo. Desde que cambió su condición y es imputado, no había aceptado hablar con el juez.

En paralelo, se volvió a allanar la casa de Gustavo Obregón, otro de los presos por el caso de Cecilia Strzyzowski, acusado de haber sido “partícipe secundario” del presunto “homicidio agravado”. Según confirmó ayer la fiscalía, durante el primer allanamiento en el departamento que alquilaba Obregón, los investigadores “secuestraron la ropa con la que [Cecilia] habría llegado el viernes 2 de junio al domicilio de Emerenciano Sena”.

César Sena, el día que declaró como testigo en la causa por la desaparición de su esposa. Todavía no lo investigaban por femicidio

Ese viernes por la mañana, Cecilia y César Sena fueron a la casa de los padres de él. Quedaron registrados en las cámaras de seguridad entrando a la casa y esa es la última imagen que los investigadores tienen de Cecilia.