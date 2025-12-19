Se presentó a declarar Ornella Calvete, hija de uno de los presuntos jefes de la banda que operó en la Andis

Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía e hija Miguel Angel Calvete -uno de los principales apuntados en la causa por estafa a la agencia de Discapacidad- llegó a los tribunales federales de Comodoro Py para ser indagada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.

Ornella Calvete, acusada de colaborar en la presunta organización que direccionaba compras de insumos médicos del organismo, llegó al cuarto piso con su abogado, 15 minutos antes de las 12, horario en el que fue citada por el juez.

Ornella Calvete, en los tribunales de Comodoro Py Ricardo Pristupluk

En uno de los allanamientos realizados en su domicilio, la Justicia secuestró cerca de 700.000 dólares y 19.190.000 pesos. Y en una de las conversaciones interceptadas, ella le preguntó a su padre si la empresa de ambos, Indecomm, tenía dinero en blanco. “Por si entran acá y me ven con mosssca”, dijo.

En su domicilio también se halló un sobre con llaves y anotaciones vinculadas a múltiples cajas de seguridad y la llave de una baulera. Para el fiscal Picardi, es un indicio de que la mujer disponía de lugares de guardado que podrían estar ligados al “grupo empresario” de su padre y personas de su confianza.

Ornella Calvete forma parte del grupo de funcionarios que fueron desplazados por el Gobierno por la explosión del caso y a medida que la investigación avanzaba.

Ayer fue el turno de otros dos implicados en la maniobra, Diego Martín D’Giano y Patricia Canavesio. Al igual que la mayoría de los indagados hasta el momento, evitaron declarar y no contestaron preguntas del juez ni del fiscal, confiaron fuentes al tanto del caso.

Miguel Ángel Calvete ya fue indagado en esta causa y se negó a declarar. Está condenado y preso en el marco de otro proceso, por proxenetismo.

Miguel Calvete, en el momento de su detención

Hasta el dictamen del fiscal Franco Picardi que reveló estos descubrimientos, Ornella fue directora de Desarrollo Regional y Sectorial en una secretaría dentro del Ministerio de Economía. Tras el dictamen fue desplazada. Lo mismo ocurrió con su pareja, Javier Cardini, que era subsecretario en la misma cartera.