Lázaro Báez podría ser condenado con hasta 12 años de prisión en diez días, acusado de lavar al menos 60 millones de dólares; el lunes que viene se reactivan las audiencias en el juicio por el supuesto direccionamiento de las licitaciones de obra pública en Santa Cruz, que tiene a Cristina Kirchner Fuente: Archivo - Crédito: Horacio Córdoba

La agenda judicial se activará en febrero con la reanudación del juicio oral y público contra Cristina Kirchner en la causa en que se investiga el supuesto direccionamiento de las licitaciones de obra pública en Santa Cruz, en beneficio de Lázaro Báez. Pero el empresario también se enfrenta en los próximos diez días a la posibilidad de ser condenado con hasta 12 años de prisión en otro juicio, donde está acusado de haber lavado al menos 60 millones de dólares producto de la evasión fiscal y, eventualmente, de sus negocios con el Estado.

A estos dos procesos se suma el juicio oral y público contra la exsecretaria de Medio Ambiente kirchnerista Romina Picolotti, por defraudación y malversación de fondos públicos. Se la acusa de utilizar dinero del Estado para pagar gastos propios, de contratar taxis aéreos sin justificación y comprar pasajes para su grupo familiar y personas allegadas. En la acusación se mencionan seis contratos por vuelos privados. El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 6 y comenzará 17 de febrero. El fiscal es Diego Luciani.

Pero antes, el 8 de febrero, se reanudará el juicio que enfrenta desde hace casi dos años la vicepresidenta Cristina Kirchner. Restan declarar un centenar de testigos, con lo que es dudoso que el proceso termine en 2021. Incluso, porque se descuenta que las declaraciones de algunos de los testigos que estarán citados este año llevarán más de una audiencia. Por ejemplo, está previsto que declaren todos los jefes de Gabinete del kirchnerismo, incluido el actual presidente Alberto Fernández, que puede elegir hacerlo por escrito.

El proceso se lleva adelante por Zoom, dos veces por semana, los lunes y martes, y está a cargo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Los primeros testigos que abrirán las audiencias del 2021 son Omar Riveros y José Durante, ingenieros que suscribieron el informe de auditoría 57/13, que es el primero que compara las obras públicas licitadas en siete provincias distintas. Las defensas apuntan a que estos testimonios relativicen las irregularidades que encontró la acusación en las licitaciones santacruceñas.

La defensa de Cristina Kirchner espera una definición sobre los recursos planteados ante la Corte Suprema Fuente: AFP

La defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Alberto Beraldi, sigue la declaración de los testigos, mientras continúa a la espera de que la Corte Suprema aborde los planteos que realizó, porque entiende que en este juicio se la privó de la posibilidad de ofrecer pruebas que podrían favorecer su situación, incluido un amplio peritaje sobre toda la obra pública licitada en su gobierno.

Si bien restan declarar un centenar de testigos, es probable muchos de ellos sean desistidos por las partes. Aunque la lista se acorte, difícilmente eso impida que el juicio se prolongue un año más.

"La ruta del dinero k"

El juicio oral que se definirá en los primeros diez días de febrero es el que se conoce como "la ruta del dinero k", donde el principal acusado es Lázaro Báez, juzgado por lavado de dinero. Este miércoles está previsto que digan sus últimas palabras algunos de los acusados y el resto lo hará el 10 de febrero, cuando el tribunal pasará a deliberar para dictar un veredicto.

El fiscal Abel Córdoba pidió que Báez sea condenado a 12 años de prisión por haber lavado al menos 60 millones de dólares. Los otros acusadores también pidieron penas: la Oficina Anticorrupción (OA) pidió 8 años y 6 meses de prisión; la Unidad de Información Financiera (UIF), 9 años, y la AFIP, 8 años.

Báez, en sus últimas palabras antes del veredicto, dijo el 30 de diciembre pasado que es víctima de una persecución política, que es inocente y que "trató de acompañar a un hombre que ha sido grande, como es Néstor [Kirchner]". Además, despegó de sus decisiones a sus hijos, que están siendo juzgados con él.

Lázaro Báez, durante su última testimonial, desde un lugar secreto Crédito: Captura de video

Los jueces del Tribunal Oral Federal N° 4, Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez, previeron dictar un veredicto el 10 de febrero. Báez, que estuvo detenido cinco años con prisión preventiva y logró obtener el beneficio del arresto domiciliario. Hoy está en un lugar secreto, vigilado con una pulsera electrónica.

Junto a Báez están siendo juzgados sus hijos Martín, Leandro, Melina y Luciana, y Leonardo Fariña.

Una condena puede impactar en el resto de las causas en que se investiga la corrupción en el kirchnerismo. Báez está acusado de lavar dinero proveniente de la evasión fiscal, pero también de las obras públicas que realizó con sobreprecios. En paralelo, Cristina Kirchner está acusada de liderar una asociación ilícita que favoreció a Báez con las licitaciones de obras públicas y enfrenta una acusación de lavado de dinero que involucra al empresario.

Sin fecha de realización, Cristina Kirchner tiene pendientes aún los juicios por los casos de lavado de dinero Los Sauces y Hotesur, por la venta de dólar futuro y por la firma del memorándum con Irán.

En el caso del dólar futuro, la realización del proceso está supeditada a una decisión de la Cámara de Casación. Es que luego de un peritaje que determinó que no hubo perjuicio económico para el Estado las defensas pidieron la absolución, al entender que no había ningún delito que juzgar. El tribunal oral rechazó ese pedido, pero los abogados, a los que acompañó la defensa de Cristina Kirchner, recurrieron a la Sala I de la Casación, que debe resolver en el caso. Si hace lugar a lo que piden es probable que el juicio no se realice o que todo quede en manos de la Corte.

En el caso del memorándum con Irán, la pelea entre las partes se da por la declaración del exjefe de Interpol Ronald Noble. Interpol dijo que no facilitará su declaración porque entiende que está protegido por fueros, pero el fiscal Marcelo Colombo insistió ante el tribunal oral para que haga comparecer a Noble antes del juicio. En esa disyuntiva está el caso, sin que aún se haya terminado la instrucción complementaria y se le haya puesto fecha al inicio del juicio.

Finalmente la causa de los cuadernos de las coimas, si bien está elevada a juicio oral, aún no tiene fecha establecida para que comience el proceso.

