Sebastián Pareja: “Queremos que la economía se active para que la gente vea resultados rápidos”

SAN NICOLÁS.- El diputado nacional Sebastián Pareja (La Libertad Avanza) fue uno de los dirigentes del oficialismo que participó del arranque de Expoagro, la muestra agroindustrial que se extenderá hasta el viernes en esta ciudad.

Desde el stand del Banco Nación, que visitó junto a algunos de sus alfiles en la Legislatura bonaerense, el presidente del partido de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires habló con LA NACION y defendió el movimiento coordinado contra las tasas municipales que activó el sello libertario, entre elogios al rumbo político del oficialismo y especulaciones electorales.

-¿Qué escenario futuro marcan para el Gobierno las últimas sesiones del Congreso en las que logró victorias?

-Tenemos a un Presidente que, si bien estuvo siempre firme con las ideas, las convicciones y el rumbo que tiene que seguir, demostró una vez más, en su discurso, el contenido. A veces, se discuten algunas formas, pero no se mira el contenido. El Presidente nos dio una hoja de ruta a todos los argentinos, que la abrazo y confío en que estamos haciendo las cosas bien. Lo que todos queremos es que, rápidamente, la economía se active para que toda la gente que trabaja en la Argentina vea resultados prácticos y rápidos. Pero es un proceso de muchos años el que estamos rompiendo, con lo cual la batalla es compleja y hay que tener paciencia. Creo que la gente entiende el rol que tiene que jugar. Estamos satisfechos y devolviéndoles esa confianza con el esfuerzo que estamos haciendo todos los días.

-Se cruzó con Mauricio Macri en la cena de Expoagro. ¿Cómo está hoy la alianza con Pro?

-Vi al expresidente, pero no estuvimos compartiendo mesa. En el Congreso, Pro continúa como el primer día, acompañando las propuestas del Poder Ejecutivo Nacional. Después, veremos el año que viene qué tipo de alianza se puede tejer con Pro o con cualquier otro espacio político.

-¿Qué futuro le espera a LLA en la provincia de Buenos Aires y qué representa el movimiento coordinado de proyectos presentados para bajar tasas municipales?

-La Libertad Avanza no es un partido político, es un movimiento. Veo en todas las provincias que los otros partidos tienen que hacer un esfuerzo muy grande para conseguir cinco fichas de afiliación, y nosotros ese ejercicio no lo estamos haciendo. Hay gente de más de 70 años, que nunca se involucró en política, que se quiere afiliar a La Libertad Avanza.

Es un movimiento que, en la provincia de Buenos Aires, está coordinado. Esa coordinación nos lleva a presentar, como hicimos la semana pasada en 116 municipios, 269 acciones directas de nuestros concejales, lo que demuestra el grado de sintonía fina que hay en el armado y que hace que pensemos que es inevitable que, en 2027, gobernemos la provincia de Buenos Aires.

-El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que es muy bajo el peso de las tasas en la carga tributaria. ¿Qué le responde?

-Esto es más sencillo: cuando tenés un municipio que le cobra una tasa a un vecino y no hay una contraprestación, es un robo. Y, ahí, no podemos argumentar nada. Cuando es robo, es robo. Estamos para tratar de solucionarlo definitivamente.