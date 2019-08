El analista político participó de Odisea Argentina 22:19

El análisis de opinión pública y el trabajo de las encuestadoras se vio en estos días menospreciado por los resultados que dejaron las PASO, con cifras que nadie supo predecir. El analista político y líder de Poliarquía Alejandro Catterberg participó de Odisea Argentina, el programa conducido por Carlos Pagni por LN+ y opinó sobre las elecciones primarias.

Para el especialista, existen varias razones que influyen en una tendencia global sobre el cuestionamiento de las encuestas. Por un lado, Catterberg indicó que hay una caída en la participación; también una multiplicidad de empresas y nuevas metodologías que permiten recolectar datos más rápidos de forma más barata, pero que aumenta la imprecisión.

Frente a este contexto, las empresas tradicionales se están retirando del debate público sobre las carreras electorales. "En Poliarquía no hemos publicado encuestas electorales y no hemos ido a programas de televisión durante toda la campaña. Porque no queremos que las encuestas tengan un rol tan central", dijo Catterberg.

Sobre las PASO, el analista político consideró que la principal hipótesis sobre la dificultad que sufrieron las encuestas está relacionada con la "tasa de la no respuesta".

El análisis político de las estrategias, tras las PASO

Catterberg fue consultado sobre la estrategia central del Gobierno, apoyada en el repudio político de sus votantes hacia el kirchnerismo. "El voto de Mauricio Macri es fervorosamente antikirchnerista, pero con esos votos solos la reelección de Macri no era posible", dijo. Y continuó: "La estrategia era: 'necesitamos tiempo'".

"Lo que cambió ayer y lo inesperado es que nadie, o muy pocas personas, anticipaban que el resultado de las PASO podía establecer políticamente un ganador, cuando formalmente no hubo la elección aún. Es un nudo muy difícil de resolver", dijo. Y continuó: "Macri está atado a aceptar que tiene muy pocas posibilidades de reelegir y proponerse organizar una transición tranquila, pero al mismo tiempo sigue siendo candidato. Y Alberto Fernández tiene el mismo dilema".

"La pregunta es qué piensa Macri en el fuero interno ¿Qué futuro tiene su carrera política?", planteó el analista.

Asimismo, Catterberg sostuvo que el principal punto por el que Alberto Fernández ganó esta elección se debe al rechazo de las políticas económicas del Gobierno. Consideró que la elección de los Fernández fue mucho mejor de lo esperaban y que a Cristina Kirchner le hubiese costado más trabajo conseguir el apoyo de los peronistas moderados de haber encabezado la fórmula.

"No va a estar en el interés de muchos sectores económicos y políticos de este país generar situaciones que lleven al fracaso de Alberto Fernández, porque el fracaso representaría el regreso del lado más duro del kirchnerismo", destacó.

El analista indicó que a partir de ahora Alberto Fernández debe comenzar a tener claridad hacia dónde apunta. "También tiene el dilema sobre cuánto del trabajo sucio va a querer que lo pague este Gobierno y hasta dónde puede llevar a hundir a la economía argentina y costarle mucho más su recuperación", concluyó.

