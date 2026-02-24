Anunciaron otro interbloque en el Senado: se aliaron Provincias Unidas, partidos provinciales y Pro

CÓRDOBA.- Impulso País es el nombre que eligieron para el interbloque que constituyeron los siete senadores provenientes de Provincias Unidas, partidos provinciales y el PRO. Ya notificaron de su creación a Victoria Villarruel, presidenta de la cámara baja. Con una “visión federal y productiva” buscan “coordinar una agenda legislativa que priorice el desarrollo regional, el trabajo y la búsqueda de consensos racionales en el Congreso", aseguran.

Está integrado por los senadores Alejandra Vigo (Córdoba) y Carlos “Camau” Espínola (Corrientes) del bloque Provincias Unidas; Edith Terenzi (Despierta Chubut); Beatriz Ávila (Independencia, de Tucumán) y Enrique Goerling (Misiones), Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa) del PRO.

En las últimas horas en el Senado hubo varios movimientos. Por un lado, Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán) dejaron el interbloque Popular que conduce José Mayans. En paralelo, Patricia Bullrich logró imponer a la jujeña como vicepresidenta de la Cámara, desplazando de ese sitial a un representante del kirchnerismo.

Al anunciar la creación de Impulso País, los legisladores sostuvieron que el interbloque se constituye como “una herramienta legislativa al servicio del crecimiento de las provincias y el fortalecimiento de las instituciones nacionales” y plantearon que buscarán consensos que “permitan superar el estancamiento y proyectar a la Argentina hacia un futuro de desarrollo sostenible”.

Este martes Vigo, esposa de Juan Schiaretti, fue reelecta como vicepresidenta segunda del Senado. La tucumana Ávila supo estar distanciada del gobernador Osvaldo Jaldo, pero la relación mejoró el año pasado.

El nuevo interbloque esta semana se mostrará actuando en las sesiones del jueves y viernes. En la primera se tratarán las modificaciones al régimen penal juvenil, la ley de Glaciares y el pliego que nomina a Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea (UE). En la segunda, volverá a votarse la reforma laboral.

Otro senador cordobés, Luis Juez, ayer anunció su pase formal al bloque de La Libertad Avanza, luego de haber integrado el monobloque del Frente Cívico.