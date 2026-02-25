Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

En tiempo de descuento para el fin del verano político, atravesado por las sesiones extraordinarias, el Gobierno tiene a sus funcionarios abocados en distintos flancos: por un lado, que TMAP (“todo marche acorde al plan”, en lenguaje libertario) y consiga cerrar los días hábiles de esta semana con la reforma laboral, el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) aprobados sin sobresaltos. Por otro, empezaron los preparativos para la Asamblea Legislativa.

Como ya publicó LA NACION, la apertura de sesiones ordinarias será otra vez por la noche, el próximo domingo 1 de marzo. Y este miércoles, el Gobierno estableció el horario de la cadena nacional para las 21, a través del Decreto 107/2026, publicado en el Boletín Oficial.