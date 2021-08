Varado en Europa: según Florencia Carignano, dónde debería cumplir la cuarentena Mauricio Macri al regresar al país

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, se refirió a la vuelta de Mauricio Macri al país, quien se encuentra varado en Europa y la pandemia de Covid-19. “No veo razones para que no cumpla la cuarentena a su regreso. Si salió antes del 1 de julio puede hacer la cuarentena en su domicilio”, dijo la funcionaria.

“Para no cumplir la cuarentena hay que pedir una excepción por nota al ministerio de Salud explicando por qué no debería cumplirse; hemos visto que Carla Vizzotti [la ministra] cuando viajó la hizo, que el presidente Alberto Fernández y su comitiva la hicieron. No creo que Macri haya presentado la excepción. Si salió antes del primero de julio la cumplirá en un domicilio y si salió después, la cumplirá en un hotel”, explicó Carignano por FM Futurock.

Llegada de pasajeros argentinos del exterior en el primer día de nueva flexibilización en las restricciones de vuelos Gerardo Viercovich

Se amplió el cupo de varados en el exterior

La funcionaria de Migraciones se refirió también a las incipientes flexibilizaciones de cara a la nueva etapa de la pandemia y sostuvo que se amplió el cupo de ingreso pasajeros argentinos varados en el exterior a 1700 y que si todo sigue bien se va a ampliar de nuevo a 2300 personas por día.

Carignano remarcó que los números están acompañando para tomar medidas alentadoras y consideró que hay que pensar la nueva normalidad acostumbrándose a vivir con los vacunados. A su vez, confirmó que los vuelos con Chile, Brasil y Gran Bretaña vuelven a estar habilitados.

LA NACION