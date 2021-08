Pese a su enfrentamiento con Máximo Kirchner, Gray logró blindar su distrito y que La Cámpora no le compita

En los cálculos previos al cierre de listas del Frente de Todos, Fernando Gray apuntaba para ser el intendente que más complicaciones sufriría para definir candidaturas en su distrito. Su oposición frontal al desembarco anticipado de Máximo Kirchner en el Partido Justicialista bonaerense le auguraba malos tragos que finalmente no debió digerir, porque amuralló su lista local y La Cámpora no le presentó competencia . En la organización que conduce el hijo de Cristina Kirchner afirman que no se analizó esa posibilidad de medir fuerzas; fuentes cercanas al intendente, en cambio, señalan que a la agrupación “no le daban” los números y que hubiera perdido una interna en Esteban Echeverría.

La única lista del oficialismo en Esteban Echeverría será la del intendente, encabezada por Silvia Casas, una referente local en temáticas sociales, especialmente en el trabajo con niños con VIH. La competencia camporista no llegó para el jefe comunal que más incomodó al líder del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Fuentes de La Cámpora afirmaron a LA NACION que no analizaron la posibilidad de competir en ese distrito. Admitieron que La Cámpora no tiene un armado fuerte en el municipio y subrayaron que se evitó chocar con el intendente .

En el entorno de Gray resaltaron que el jefe comunal se aferró a la lista local, advirtió que no le cedería lugares a La Cámpora y dejó en evidencia que iría a internas si la agrupación intentaba acceder a candidaturas al Concejo Deliberante. “Agarró su lista y el mensaje que pasó es que no les iba a dar lugares; que, si los querían, habría internas”, aseveraron cerca del intendente ante la consulta de LA NACION. Indicaron que Gray no habló con emisarios de la organización de Máximo Kirchner, pero dejó asentada su postura cada vez que dialogó con intendentes en los días previos al cierre de candidaturas.

Fernando Gray, en una foto con mensaje para Máximo Kirchner cuando se disputaban el PJ bonaerense Esteban Echeverría

“La Cámpora trató de armar, midió y le daba 6%. Gray esperaba que le hicieran interna: esa PASO se hubiera nacionalizado [por la exposición que tuvo el enfrentamiento por el PJ]. Pero midieron y se dieron cuenta de que no les daba”, sostuvieron fuentes cercanas al intendente.

Gray blindó su distrito, pero quedó relegado en la lista de la tercera sección electoral , región en la que se ubica Esteban Echeverría. Perderá una banca que representa a su municipio en la Cámara de Diputados provincial, porque no obtuvo lugares en la boleta que encabeza el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. A fin de año, la diputada Fabiana Bertino, de Esteban Echeverría, terminará su mandato. “Se corrió totalmente, la [lista para la] Legislatura provincial la dio por perdida”, resaltaron en el peronismo de Esteban Echeverría.

Aunque retrocederá en la Cámara de Diputados bonaerense, a Gray le queda representación propia en la Cámara de Senadores provincial. Su esposa, Magdalena Goris , es senadora por la tercera sección y tiene mandato hasta 2023. Su voto puede adquirir importancia clave para el gobierno de Axel Kicillof si en estas elecciones saca un buen resultado y empareja el juego de fuerzas en esa Cámara, en la que Juntos por el Cambio es mayoría, con 26 senadores contra 20 del Frente de Todos.

Sin la interna con La Cámpora que él mismo tenía en el abanico de posibilidades, Gray se enfoca en la pelea local con las listas de Juntos, lideradas por Evert Van Tooren (por el sector de Diego Santilli) y por Marcos Domenichini (candidato local de Facundo Manes). A la espera de movimientos opositores, las fuentes de confianza del intendente señalaron que su campaña fuerte en el distrito todavía no se largó.