Horacio Rodríguez Larreta, sobre las visitas a Olivos: “Hay incumplimiento a las pautas de distanciamiento y cuidado”

A favor de que la Justicia investigue las visitas a la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, señaló que hubo un “incumplimiento” de las normas sanitarias en el accionar del presidente Alberto Fernández, pero se diferenció de la postura de los “halcones” de Juntos por el Cambio (JxC). “No me siento representado”, sostuvo en cuanto a los comentarios vertidos por el diputado Fernando Iglesias al respecto, que fue respaldado ayer por el expresidente Mauricio Macri.

“Hay incumplimiento a las pautas de distanciamiento y de cuidado que se planteaban en ese momento: que teníamos que estar distanciados, evitar reuniones sociales. Obviamente hay un incumplimiento, por lo menos así surge de las entradas”, manifestó el alcalde de la Ciudad quien, sin embargo, dijo no tener “detalles” de lo ocurrido, ni haberse inmiscuido demasiado en la polémica.

“Si ha habido reuniones sociales cuando no corresponde, hay un incumplimiento. No solo todos tenemos que cumplir con la ley, sino que tenemos que dar el ejemplo”, remarcó, en relación con el ejercicio de la función pública, durante la entrevista en Radio La Red.

En desacuerdo con Fernando Iglesias

Más allá de ello, el jefe de Gobierno porteño criticó el accionar del legislador Iglesias, que además ocupa el cuarto lugar en la nómina que Rodríguez Larreta apoya en territorio capitalino, encabezada por María Eugenia Vidal.

“Soy un defensor, y así lo he hecho en la Ciudad, de la igualdad de las mujeres, de promover que no haya ningún tipo de discriminación, ni de comentario discriminatorio. Uno de los pilares de nuestras acciones en la Ciudad ha sido la lucha por al igualdad, siempre defiendo eso y siempre estoy en desacuerdo con comentarios que no van en esa dirección”, refirió Rodríguez Larreta.

Los dardos contra Iglesias no solo emanaron desde el oficialista Frente de Todos (FdT) y de sus aliados, sino que también le soltaron la mano en parte de las filas de JxC. El diputado -uno de los más vehementes dentro de la oposición en sus críticas a la Casa Rosada- manifestó que en Olivos se produjo un “escándalo sexual” y vertió comentarios afines a dicha postura en su cuenta de Twitter. Además de ser denunciado por la actriz Florencia Peña, legisladores del FdT comandados por Gabriela Cerruti pidieron su expulsión de la Cámara Baja.

“Una cosa no quita la otra. Este comentario no quita que ha habido incumplimiento, por lo menos hay que investigar. Está bueno que la Justicia investigue el tema de los posibles incumplimientos con la disposición del distanciamiento”, manifestó el alcalde porteño.

Opinión disímil con Macri

Con su posicionamiento sobre Iglesias, Rodríguez Larreta se distanció una vez más de Macri, que ayer retuiteó una nota escrita por su exasesor Hernán Iglesias Illia, donde se entendían los dichos del diputado como “un chiste” y “una frase distorsionada”.

A pesar de ello, el mandatario de la Ciudad le hizo un guiño al expresidente, al respecto de las elecciones. “Es lógico, esperemos que se involucre en la campaña”, manifestó Rodríguez Larreta, al ser consultado por el rol que Macri tomará en las legislativas porteñas, y agregó: “Él vuelve esta semana, y está bien que haga campaña. Él es expresidente, es uno de los referentes, fue jefe de Gobierno en la Ciudad, tiene mucha presencia en la Ciudad”.

Rodríguez Larreta negó haber lanzado su proyecto presidencial

Con un claro énfasis en la importancia de agrandar el espacio y mostrándose a favor de que la diversidad de JxC se vierta en las PASO; el mandatario mantuvo durante todo el reportaje un mensaje de moderación -luego de una interna opositora que ardió- y negó haber lanzado su proyecto presidencial. “Faltan dos años, no hay ningún apuro”, deslizó.

“Es la primera vez desde la vuelta a la democracia que, con el peronismo en el gobierno, la oposición se ha mantenido unida”, expresó Rodríguez Larreta, que consideró que “la mejor manera de sostener la unidad” es con las PASO. “El dedo siempre es arbitrario, lo mejor es que la gente elija los candidatos”, dijo, en ese sentido.

“Los extremos nunca son buenos”

Su perfil mesurado se mantuvo al abordar su relación con la Casa Rosada. “Si hay alguien que critica que trabajemos en forma conjunta ante la pandemia, yo lo voy a seguir haciendo”, anticipó el alcalde, que fue tajante: “Los extremos nunca son buenos”.

Pese a ello y en su rol opositor admitió no estar conforme con la gestión de Fernández frente al Ejecutivo y lo criticó por la situación social y económica. Cuestionó los elevados números de inflación y dijo que “las empresas que generaban laburo se fueron de la Argentina”.

Por otra parte, habló de “embates contra la institucionalidad” y se quejó por la política exterior: “Terminamos siendo amigos y defendiendo a Cuba o a Venezuela, negando los problemas de derechos humanos”.

