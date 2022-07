En Israel niegan que el informe del Mossad le quite responsabilidad a Irán por el atentado a la AMIA y la Embajada

Ante la investigación del Mossad sobre el atentado contra la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos AIres, publicada por el New York Times, que determinó que este acto terrorista no habría tenido colaboración de ciudadanos iraníes, en Israel sostuvieron que “el informe no desvincula a Irán, pero sí desestima la conexión local”.

De acuerdo con las declaraciones de Danny Carmon, un importante diplomático israelí y sobreviviente del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 -donde perdió a su mujer-, Irán no estaría desligado del ataque.

En diálogo con la agencia AJN, Carmon precisó: “El Mossad dio cierre a la investigación de los atentados a la Embajada y AMIA y expuso conclusiones que son las que están en el artículo”. Y resaltó: “A la inteligencia israelí solo le interesa conocer la verdad y que se haga justicia”. “Irán y Hezbollah son lo mismo”, afirmó. Y añadió que fue autor intelectual y financió los atentados.

En ese sentido, el diplomático israelí cuestionó la lectura que se hizo en Argentina de la publicación. “La interpretación de lo que está escrito se puede ver en LA NACION, Clarín y otros diarios, porque el título dice claramente que los actores materiales de los ataques fue Hezbollah, pero eso no quiere decir que Irán no haya tenido un rol”, señaló. Además, remarcó el trabajo del periodista Ronen Bergman, autor de la nota del New York Times, como un “gran periodista” y “muy informado”.

“Volvemos a Pasteur" acto homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA. Gerardo Viercovich - LA NACION

“Por supuesto que Teherán fue parte y fue el autor intelectual dando órdenes, financiación y ayuda logística”, planteó Carmon. Y continuó: “La decisión de llevar a cabo el atentado fue tomada en Irán. Imad Mughniyeh -hombre de Hezbollah- que estaba al frente de la unidad secreta de Hezbollah estuvo en Irán cuando se tomó la decisión. Teherán está involucrado profundamente. Lamentablemente la interpretación del artículo en la Argentina fue mala”, opinó.

“Me molesta la interpretación del artículo de que Irán no tuvo participación. Teherán estuvo involucrado aunque no haya participado en el terreno. La decisión de ejecutar el atentado fue tomada en Irán. Irán y Hezbollah son lo mismo. Son chiítas, uno en Líbano y otro en Irán”, continuó.

Asimismo, expresó que “hay muchas cosas nuevas en el informe”. Así, insistó: “no hubo conexión local” en la Argentina. Es decir que, de acuerdo al diplomático y al informe del Mossad, “no hubo argentinos involucrados o que fueran parte del atentado”. Según explicó Carmon, “los terroristas eran todos libaneses y se fueron dos días después del ataque. Hoy están todos en Beirut donde encontraron refugio”.

“No hubo argentinos que supiesen que se realizaría un ataque, aunque sí pudo haber alguno que les alquiló algún vehículo, pero no tenía conocimiento del atentado que se venía”, agregó el diplomático.

Destrucción total en la Embajada de Israel luego de la explosión Alejandro Ochoa

Bergman, por su parte, sostuvo a la prensa israelí: “La investigación la realizó el Mossad sobre estos dos atentados, tal vez los más graves contra objetivos israelíes y judíos en el mundo”. Y añadió: “En diciembre de 2021 un equipo del Mossad concluyó la investigación, cuyo objetivo era determinar qué había pasado realmente en Argentina y por primera vez los documentos de la inteligencia israelí esclarecen lo que ocurrió allí”.

Con respecto al informe del Mossad, sostuvo: “Lo que dice la investigación es que Hezbollah, con instrucción, financiación y apoyo logístico venía trabajando desde años atrás en América del Sur. ¿Por qué?, porque junto a Irán entienden que teniendo fortaleza militar en el Líbano, les convenía intentar crear nuevas reglas del juego y que si Israel atacaba a Hezbollah en Líbano o contra el sistema de misiles iraníes, tendrían entonces la posibilidad de atacar objetivos israelíes o judíos en el mundo, lo que resulta imposible para Israel defenderlos a todos juntos”.

Por otro lado, el periodista afirmó que “la inteligencia israelí no sabía nada del primer atentado (Embajada de Israel) y un segundo ataque llegó dos años más tarde”.