Senado | Con críticas al Gobierno por el escándalo cripto, obtuvo dictamen el proyecto de ficha limpia

En medio de acusaciones cruzadas y críticas del kirchnerismo al presidente Javier Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió dictamen esta tarde al proyecto de ley de ficha limpia, que impide presentarse en las elecciones y ejercer cargos relevantes en el Poder Ejecutivo a aquellas personas que tengan una condena por delitos vinculados con hechos de corrupción confirmada en una segunda instancia judicial.

La iniciativa, que fue aprobada la semana pasada en la Cámara baja, contó el acompañamiento de Pro, de la UCR y del oficialismo a los que se sumaron representantes del peronismo disidente y de fuerzas provinciales que suelen jugar como habituales aliados de la Casa Rosada. El kirchnerismo quedó en soledad denunciando el proyecto como un intento de proscripción a Cristina Kirchner y pidiendo cambios que no fueron aceptados por el resto de los miembros de la comisión que preside la cordobesa Alejandra Vigo.

Tal como se acordó hace casi un mes atrás, cuando el jefe de Gabinete Guillermo Francos visitó el Senado y se reunió con los jefes de bloque de fuerzas dialoguistas, el proyecto recién sería llevado al recinto en marzo, en las sesiones ordinarias del Congreso , aún cuando su tratamiento está habilitado para ser discutido en las extraordinarias que el Ejecutivo habilitó hasta este viernes. A priori, la iniciativa podría reunir 38 votos, uno más de los que exige la Constitución para aprobar una reforma electoral en el Senado.

El escándalo $LIBRA en el que quedó involucrado el presidente Javier Milei estuvo presente durante buena parte de la discusión. “Hay que tener cara de piedra y me parece una broma de mal gusto que el oficialismo avance en un proyecto de Ficha Limpia cuando el principal referente del Poder Ejecutivo Nacional está en todos los portales del mundo por estafa con una criptomoneda.”, se quejó la kirchnerista Florencia López (La Rioja).

La réplica no se hizo esperar. La radical Carolina Losada (Santa Fe), como autora de un proyecto similar al que estaba en discusión, tomó el guante y le enrostró a los senadores de Unión por la Patria su apoyo a Cristina Kirchner. “A mí no me representa una persona que la justicia ha condenado por corrupta en primera instancia, condena que fue confirmada en segunda instancia”, respondió la legisladora. “Corresponde que no pueda estar en una elección; sin importar quién sea, importa que no tenga doble condena. Si quieren transparencia, voten ese proyecto”, desafió.

Hasta ese momento, las menciones a la expresidenta sólo se habían limitado a alusiones. Fue Mariano Recalde (Capital) quien mencionó el nombre de la expresidenta como principal objetivo de la iniciativa. ”Este proyecto sólo busca proscribir y se va a adaptando a la situación de Cristina Fernández de Kirchner. La única preocupación que tienen es que no participe en las próximas elecciones ni en las siguientes”, acusó el dirigente de La Cámpora.

“No queremos este proyecto porque entendemos que hay herramientas en la Constitución Nacional para barrer con los corruptos”, agregó Recalde. “Lo hicimos con (Edgardo) Kueider hace poco en el Senado y lo haremos pronto con el Presidente si se confirma que es un corrupto, como piensa la mayoría de la gente”, advirtió.

Antes había hablado la vicepresidenta del bloque de Unión por la Patria, la ultrakirchnerista Anabel Fernández Sagasti, quien reclamó la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo y propuso modificar el proyecto, ampliando la lista de delitos cuya condena confirmada en segunda instancia impediría ser candidato para cargos electivos.

“Nosotros queremos que se incluya en Ficha Limpia el delito de narcotráfico. Sabemos que tenemos un problema muy importante con el narcotráfico y el lavado de dinero”, insistió la legisladora, que también reclamo incluir a los condenados por delitos de lesa humanidad y por pedofilia entre los alcanzados por una eventual norma restrictiva.

“Cuando presenté con anterioridad un proyecto similar el kirchnerismo lo cajoneó y ahora quiere meter pedofilia”, le contestó Losada, quien le propuso a Unión por la Patria votar ahora para sancionar el texto aprobado por Diputados y trabajar en una nueva ley cuando comience las sesiones ordinarias del Congreso.

El jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche (Jujuy), también pidió dictaminar sin cambios el proyecto para apurar su sanción. “Es el momento adecuado, esta ley viene siendo pedida desde hace muchos años”, dijo el legislador, quien aseguró que su bancada tiene “un altísimo interés de que esto salga antes de que lleguen las elecciones, antes de que se metan candidatos que no son aptos en la listas”. “Los argentinos estamos pidiendo más altura institucional y es momento de avanzar”, remató.

La intervención del oficialismo provocó la réplica de Fernández Sagasti, quien le recordó la resistencia de La Libertad Avanza a tratar el proyecto en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, cuando desde el bloque Pro se pidió tratarlo. “Me gustaría saber cuál es la explicación de este giro copernicano del oficialismo, porque su negativa a tratarlo el año pasado lo dejaron por escrito y publicado#, retrucó la mendocina.

La postura de la bancada kirchnerista provocó la reacción del resto de los bloques de la oposición dialoguista. “No pueden trasladarle a la sociedad el problema de que la candidata que más votos tiene esté condenada”, afirmó Luis Juez (Córdoba-Frente Pro). “Acá nadie pretende proscribir a nadie, acá estamos tratando de establecer un parametro serio, responsable porque el país no puede votar condenados”, sentenció.

El jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes) apoyó el proyecto afirmando que “es mejor tener esto que no tener nada”. Antes, se habia lamentando ante la situación de tener que aplicar restricciones a la oferta electoral de la ciudadanía. “Decirle a la gente que no podes votar a un delincuente me parece realmente increíble, pero muchas veces la desinformación, la militancia y la devoción hace que se los vote de todas formas”, afirmó.

