El oficialismo en el Senado no logró dictaminar el proyecto que impulsa la implementación de la Boleta Única Papel para la elección de autoridades nacionales. Tras una serie de dificultades para generar consensos en la Cámara de Diputados, donde todavía no se pudo abordar el proyecto de “Ley de Bases”, la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, apretó el acelerador y buscó mostrar músculo político para contrarrestar los últimos traspiés. No obstante, su objetivo naufragó ante la falta de apoyo de algunas fuerzas provinciales claves y, sobre todo, la resistencia del kirchnerismo. El tema pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles que viene a las 14.

Fue en el marco de un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y Asuntos Constitucionales, presididas respectivamente por Juan Carlos Pagotto (La Rioja - LLA) y Edgardo Kueider (Entre Ríos - FdT). Si bien La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el apoyo del Pro, el radicalismo y bloques peronistas disidentes, no logró que se sumen Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) ni la neuquina Lucila Crexell, quienes pidieron modificaciones al proyecto. La bancada kirchnerista, en tanto, se mostró intransigente a un dictamen favorable.

Mientras que los argumentos a favor se enfocaron en subrayar las mejoras en términos de transparencia, tiempo, recursos, medio ambiente y para garantizar la oferta electoral; el bloque kirchnerista apuntó a mostrar las incongruencias con otras propuestas del Ejecutivo -principalmente respecto de la supresión de las PASO, incluida en el megaproyecto de Milei y que esta iniciativa avala- y pidió mayor tiempo de debate para subsanar estas diferencias.

“Es imposible que el elector pueda elegir libremente si hay una millonada de boletas. Le estamos negando a los electores la posibilidad de tener igual cantidad de boletas con el mismo color. Ni hablar lo que significa en términos de ahorro económico y ecológico”, señaló la mendocina Mariana Juri (UCR), quien destacó que “ya prácticamente no quedan países en el mundo que votan con boletas partidarias″. Y concluyó: “Elegir mejor es ayudar a los argentinos a que puedan vivir mejor y resolver mejor sus problemas”.

Una de las intervenciones opositoras más encendidas fue la del rionegrino Martín Doñate (FdT), quien se enfocó en exponer las medidas contradictorias impulsadas por el gobierno nacional. “El oficialismo pretende con este proyecto mantener las PASO y un sistema donde el Estado mantiene el financiamiento para sostener el proceso electoral. Sin embargo, en el proyecto de ley ómnibus se impulsa la eliminación de las PASO y promueve una modificación a la ley de financiamiento de los partidos políticos para que quede casi liberado al mercado”, destacó.

Previamente, Crexell (Cambio Federal) ya había insinuado estas incongruencias y dio pie para dar esa discusión. “La reforma electoral propone algo que acá se contradice. La mejor forma de mostrar al ciudadano que este Congreso funciona es ordenar la manera en la que vamos a trabajar coordinadamente”, indicó.

A pesar de estos contrapuntos, la intención del oficialismo comenzó a eclipsarse cuando la rionegrina Silva, una pieza clave para definir la suerte de la iniciativa que propone el Ejecutivo, pidió introducirle modificaciones con el objetivo de “permitir que las elecciones sean un acto transparente y donde las minorías se expresen” . Así, solicitó que se diseñe un sistema de boleta única por categorías de cargos a elegir, además de pedir que se elimine el inciso que hace referencia a la posibilidad de votar por la boleta completa.

Si bien algunos referentes a favor de dictaminar el proyecto de Boleta Única Papel, como Alfredo De Angeli (Juntos por el Cambio) o Francisco Paoltroni (LLA) buscaron apurar su tratamiento y hablaron de “dilaciones intencionales” así como de un Senado improductivo, sus esfuerzos no lograron torcer voluntades.

En línea con Doñate, Carolina Moisés (Jujuy - FdT) contraatacó: “Si queremos institucionalidad y calidad institucional, hoy ya debería haber entrado el DNU a esta Cámara. Les pediría a quienes apoyan la ley ómnibus y el DNU que no pidan institucionalidad si el primer artículo del proyecto que apoyan pide facultades delegadas al Congreso”.

El debate llegó a su fin cuando el correntino Carlos Espínola (FdT) pidió un cuarto intermedio hasta la semana que viene y el jefe del bloque radical Eduardo Vischi avaló la propuesta.

La iniciativa

El proyecto tiene media sanción de la Cámara de Diputados y apunta a aglutinar en una misma boleta los cargos nacionales a elegir, donde las agrupaciones políticas se presenten en las filas y las categorías en columnas. Propone incorporar las fotos de los primeros dos candidatos en todos los casos y hasta cinco nombres en la categoría de diputados. Además, define que el orden se determine por sorteo y las boletas las imprima el Estado. Se toma el modelo cordobés, impulsado después de las elecciones de 2007, cuando Juan Schiaretti ganó la gobernación por un estrecho margen de 1,1% -17.000 votos- y su entonces contrincante, Luis Juez, denunció fraude. La particularidad es que también incluye la posibilidad de votar por lista completa.

Al ser una cuestión electoral, esta iniciativa necesita la mayoría absoluta, de 37, para convertirse en ley. Por eso, resulta clave el agrupamiento de 39 voluntades que le aportó a la escueta bancada de siete senadores libertarios el mosaico de legisladores no kirchneristas que le arrebató la mayoría en comisiones al FdT.

Si bien esta mañana referentes de LLA y otras fuerzas políticas defensoras de la iniciativa descontaban contar con los avales para que el proyecto pueda llevarse al recinto la semana que viene, la cohesión de esta unión temporal pareció no tener la misma fuerza que unas semanas atrás.

