Senado: esta vez Victoria Villarruel quedó exceptuada de la furia de Milei por el aumento de las dietas

Escuchar

El enojo de Javier Milei por la noticia del aumento en la dieta de los legisladores que se votó sobre tablas pasado este mediodía era palpable. De hecho apenas producida la votación, el mandatario usó su cuenta de la red social X para hacer saber su descontento. “Furioso” fue el término que cerca suyo usaron para describir su estado de ánimo. Cerca del presidente contaron a LA NACION que “ él sabía que podía pasar, pero sinceramente no creyó que se iban a pegar ese tiro en los pies ”.

“ Así se mueve la casta...Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza...El 2025 será paliza histórica ”, consignó el mandatario en la antesala de salir rumbo a Bariloche para participar del Foro del Llao Llao. Poco después hizo una aclaración y mencionó que parte de los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) tampoco lo habían hecho.

Quien quedó exenta del enojo fue la titular del Senado, Victoria Villarruel, a quien separaban de lo sucedido , pese a que el mes pasado ella misma se había manifestado a favor de la suba de las dietas, lo que iba en contra de la postura presidencial. En esta oportunidad, cerca del Presidente, la rescataban y decían que “tuvo las manos atadas” respecto de cómo se plantearon las cosas. Ese mismo mensaje habría sido el que ella le transmitió a Milei. Desde el círculo del mandatario completaban que imaginaban que “debía sentirse mal por lo sucedido”, pero que en el medio de una jornada frenética, el mandatario no la había podido llamar para conversar.

Javier Milei y Victoria Villarruel durante un acto en la embajada de Israel, hace días tomás cuesta

La vicepresidenta no genera precisamente demasiadas simpatías en buena parte de Balcarce 50 como así tampoco su discurso de “institucionalidad” al que siempre alude. Pero este jueves había coincidencia en que el tema la excedió, independientemente de que se trató de una medida por la que ella ya había manifestado afinidad el mes pasado.

“Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora. Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción. Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo”, consignó.

Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 18, 2024

“Votaron por posición, es ideología, para eso no se necesita una dirección política, en el espacio sabemos cómo manejarnos ante estos escenarios”, describían en coincidencia distintos hombres del espacio sobre el proceder de los legisladores libertarios que votaron en contra. “No es que tenían que recibir una llamada para saber cómo actuar, es algo que nos define” , completó un tercero. El cabo suelto en ese esquema pareció ser Bruno Olivera, de San Juan, que apareció entre los firmantes de la iniciativa, pero desde las filas del espacio aseguraban que se trataba de un “error” y que en la “filmación se ve que los siete votaron en contra”.

Para el oficialismo lo que sucedió es también “ganancia” en el sentido “cultural” , buena parte de los libertarios están convencidos de que lo sucedido hoy vuelve a mostrar “de qué lado está cada uno”. “En un contexto de ajuste, ellos no tienen problema en ir de contra a la sociedad y volver a darse aumentos”, completaban. “No hacen sino marcar que son la casta y están dispuesto a todo para conservar sus privilegios. Siguen sin entender por qué no son gobierno”, fue otra de las frases escuchadas. “Nosotros dijimos que el gran problema de Argentina es moral, esto lo refuerza”, definió un funcionario.

“No pudieron en marzo y por eso reincidieron ahora”, agregaron en alusión al aumento de las dietas en marzo pasado que el propio presidente ordenó tanto a Villarruel como al titular de Diputados, Martín Menem, que retrotrajeran los aumentos.

En línea con lo que representa el aumento para la sociedad y cómo desde LLA leen el escenario, también aludían al tweet del presidente que sobre el final consignó: “el 2025 será paliza”, en referencia a los comicios de medio término, al que luego agregó que quería aclarar que parte de los senadores de Juntos por el Cambio también habían votado en contra de la iniciativa.

Quiero aclarar que ha habido otros Senadores que también han votado en contra dentro del bloque de JxC.

Nobleza obliga. https://t.co/hQMWxuKpjk — Javier Milei (@JMilei) April 18, 2024

Temas La Libertad Avanza