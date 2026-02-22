Senado: fortalecido, el oficialismo no espera contratiempos para darle sanción definitiva a la reforma laboral

Sin contratiempos en el horizonte, salvo que surja algún error no forzado, el presidente Javier Milei se encamina a lograr antes del fin de la semana próxima la sanción en el Senado de una reforma laboral que podrá exhibir como un trofeo político ante la Asamblea Legislativa que se reunirá el próximo 1 de marzo para escuchar su discurso sobre el estado de la Nación en la inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.

luego del traspié provocado por la aprobación de un polémico artículo que reducía salarios a empleados en uso de licencia médica, que debió ser corregido en la Cámara de Diputados, la jefa del bloque de los senadores oficialistas, Patricia Bullrich (Capital), apuesta a replicar en la sesión que se convocaría para el viernes próximo la coalición política que le permitió aprobar el proyecto en la Cámara alta por primera vez el pasado 12 de febrero.

“Vamos a tener 42 votos”, afirmó Bullrich en diálogo con LA NACION en medio de la alegría del deber cumplido tras haber logrado el último viernes que las comisiones de Trabajo, que también preside, y de Presupuesto y Hacienda firmaran dictamen favorable al proyecto con el cambio introducido por la Cámara baja y dejarlo, así, listo para su tratamiento en el recinto del Senado al filo del vencimiento del período de sesiones extraordinarias, el próximo 27 de febrero.

El tablero con el resultado de la votación de la reforma laboral que el oficialismo aspira a repetir

El texto modificado había ingresado en segunda revisión al Senado apenas hora y media antes de que el oficialismo reuniera el plenario de comisiones y tan sólo ocho horas después de que la Cámara de Diputados lo terminara de aprobar con un cambio (la eliminación del artículo 44), en relación con lo que había salido de la Cámara alta diez días antes.

Qué se vota

Lo que tendrá que votar el Senado es si acepta o no el texto tal cual salió modificado de la Cámara de Diputados. En caso de salir negativa la votación, la Cámara alta estará insistiendo en la versión que aprobó diez días atrás, que incluía el polémico artículo 44 que reducía al 75% y al 50% los salarios de aquellos trabajadores en uso de licencia médica, según la causa de la lesión o enfermedad fuera involuntaria o por una actividad extracurricular del empleado.

El optimismo de la jefa de la bancada libertaria en el Senado se fundamenta en los hechos. En el dictamen que le dio luz verde al proyecto para su sanción definitiva en segunda revisión pusieron sus firmas representantes de todos los bloques de la oposición dialoguista, desde la UCR hasta las fuerzas provinciales, pasando por Pro.

El radical Eduardo Vischi, uno de los principales socios de Patricia Bullrich en el Senado Hernán Zenteno - La Nación

Como ocurrió cuando el proyecto se discutió por primera vez en el Senado, el peronismo en sus diferentes versiones quedó en soledad en su rechazo a un proyecto que introducirá fuertes cambios en las relaciones laborales y que el Gobierno sostiene que permitirá crear nuevos puestos de trabajo y pasar a la legalidad a los que hoy se encuentran en la informalidad.

Mismo resultado

En este escenario, todo indica que el próximo viernes los dos tableros del recinto de la Cámara alta volverán a mostrar el mismo resultado de la sesión del pasado 12 de febrero, cuando el proyecto de aprobó en general por 42 votos a favor y 30 en contra.

Así, a favor de la sanción de una nueva reforma laboral votarán los 21 miembros de La Libertad Avanza, a quienes se sumarán los 10 miembros de la UCR que comandan Eduardo Vischi (Corrientes) y los 3 de Pro, bloque que preside Martín Goerling (Misiones).

La lista de respaldos se completa con un archipiélago de monobloques y fuerzas provinciales con terminales políticas en sus gobernadores. En este pelotón figuran Flavia Royón (Primero los Salteños) y Julieta Corroza (La Neuquinidad), que responden a Gustavo Sáenz y Rolando Figueroa, respectivamente; la radical Edith Terenzi (Despierta Chubut), alineada con Ignacio Torres, y la exPro Beatriz Avila (Independencia), que ahora juega en sintonía con Osvaldo Jaldo.

La senadora salteña Flavia Royón Noelia Guevara

Completan la nómina Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, representantes del Frente Renovador de Misiones que gobierna la provincia mesopotámica y lidera el peronista Carlos Rovira, y los dos miembros remanentes de Provincias Unidas: los peronistas Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba).

Como se dijo, la oposición a la reforma laboral en el Senado estará encarnada por el peronismo y los 28 senadores que en tres variantes conviven bajo el techo del interbloque Popular: la versión kirchnerista reunida en el bloque Justicialista, que tiene 21 miembros; los díscolos de Convicción Federal, con cinco integrantes; y los dos representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero, con el exgobernador Gerardo Zamora a la cabeza.

Tal vez la votación del próximo viernes sea la última con esta configuración del peronismo en el Senado, ya que en Convicción Federal analizan de manera muy seria pegar el portazo y dejar de compartir el mismo techo con el kirchnerismo. Es cuestión de horas para que se rompa la unidad peronista en la Cámara alta.

Los 30 votos en contra de la reforma laboral se completan con José María Carambia y Natalia Gadano, los dos senadores de Movere-Santa Cruz. Son dos legisladores que han mostrado una fuerte independencia del gobernador Claudio Vidal, aún cuando ingresaron por la coalición que llevó al dirigente peronista a destronar al kirchnerismo después de 30 años de dominar la provincia patagónica.