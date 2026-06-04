Senado: postergan el proyecto de propiedad privada por dudas de los bloques aliados sobre compras de tierras por extranjeros

En medio de la crisis por los pliegos judiciales y para evitar más complicaciones en el recinto del Senado, el oficialismo decidió postergar hoy el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En realidad, la causa principal de la demora fue la lluvia de reclamos para introducirle cambios a un texto que no terminaba de conformar a la oposición dialoguista, cuyos votos son vitales para que el oficialismo pueda imponer sus iniciativas.

Uno de los puntos en cuestión son los límites a la tenencia y adquisición de tierras por parte de ciudadanos y capitales extranjeros. Para muchos senadores, el texto del dictamen que iba a discutirse en el recinto es muy permisivo y deja vacíos que podrían permitir el acceso de foráneos a zonas estratégicas.

Patricia Bullrich, en el Senado

Otro de los temas que sigue erizando la piel de varios legisladores de la oposición dialoguista es el de la aplicación del juicio sumarísimo en los desalojos. En comisión ya se había hecho una diferenciación entre inquilinos morosos y usurpadores. Pero siguen persistiendo dudas sobre situaciones que podrían desencadenarse y que no quedaría protegidas por la legislación.

Tantas dudas y cuestionamientos terminaron siendo determinantes para que la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich (Capital), decidiera postergar su tratamiento para la semana próxima.