La vicepresidenta Victoria Villarruel decidió no darle curso a la sesión especial pedida por el kirchnerismo para este jueves con el objetivo de rechazar el decreto de necesidad y urgencia 70/23 de desregulación de la economía.

“Hoy no la va a convocar”, respondieron, tajantes, allegados a la vicepresidenta, quienes no descartaron que lo pueda hacer en el futuro, aunque sin precisar cuándo. A Villarruel la ampara el reglamento del Senado, que le da la facultad de fijar el día y la hora de una sesión especial solicitada por, al menos, cinco senadores. El pedido no es imperativo para la presidencia de la cámara.

Ante esta situación, en el kirchnerismo sostiene que harán oír su voz para quejarse por el desplante de la vicepresidenta. Sin embargo, hasta esta noche no habían anunciado qué tipo de acción tomarán. Una conferencia de prensa o la posibilidad de sentarse en el recinto a la hora reclamada para la sesión podrían ser los caminos a seguir por el bloque que preside José Mayans (Formosa).

En los hechos, el Frente de Todos no tiene el número para forzar la sesión. Más allá de que su presidente dijera en conversaciones privadas que hay 39 senadores dispuestos a rechazar el DNU, 33 propios más seis de otras fuerzas, lo cierto es que los bloques que podrían aportar al quórum no están dispuestos a subirse a una jugada pergeñada por el kirchnerismo.

Reunión de la CGT con gobernadores Santiago Filipuzzi

Con el objetivo de restarle fuerza a la movida, Villarruel mantuvo durante las últimas horas una serie de reuniones para tratar de asegurarse que el Frente de Todos no tenga el número para rechazar el DNU . Esta tarde se reunió con los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, que tiene dos senadores, y con la rionegrina Mónica Silva. Una horas antes, la vicepresidenta también se reunió con el bloque radical que preside Eduardo Vischi (Corrientes) y con la bancada de Pro, que conduce Luis Juez (Córdoba).

En sus encuentros sostuvo la necesidad de esperar la resolución del debate en la Cámara de Diputados de la denominada ley ómnibus, que implicará la negociación por parte del Poder Ejecutivo con diferentes bloques para asegurarse la aprobación de la iniciativa.

Muchos de los bloques que están en esas conversaciones tienen su contraparte en la Cámara alta, por lo que un acuerdo en Diputados podría calmar las quejas contra el DNU que campea en casi todos las bancadas en el Senado.

La postura de la vicepresidenta fue compartida en varios bloques del Senado. Además de esperar el avance de las negociaciones en Diputados, que podrían extenderse al menos hasta mañana, impera en bloques como la UCR, Pro, Cambia Federal y hasta los peronistas díscolos de Unidad Federal la idea de no hacerle el juego al kirchnerismo, que supo maltratarlos cuando fue Gobierno y la Cámara alta la presidió Cristina Kirchner.

Además, son varios los senadores que creen que, más allá de sus críticas al DNU, no es el momento para plantarse contra un Gobierno que lleva 45 días en el poder. En algunos despachos peronistas también sostienen esa postura y consideran errónea la jugada impulsada por la conducción de la bancada.