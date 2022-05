Sergio Berni criticó al presidente Alberto Fernández y aseguró: “Este Gobierno ha generado un daño irreversible”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se refirió hoy en duros términos al presidente Alberto Fernández, dijo que él fue uno de los primeros críticos a su gestión, que “el daño que generó es prácticamente irreversible” y que “defraudó la doctrina del peronismo” de redistribución económica e igualdad social.

“Un programa económico que lleva a empobrecer a la sociedad no tiene ningún sustento con el peronismo. Este es un gobierno que ha defraudado, no solo desde el punto de vista económico, a la doctrina del peronismo”, afirmó Berni en declaraciones radiales.

“En realidad, Alberto Fernández jamás me defraudó porque yo no esperaba otra cosa más que esto. Fui crítico desde el primer día. Recuerdo que las primeras semanas que asumió yo ya marcaba las diferencias y todo el mundo me decía que estaba loco. Muchos de los que hoy salen a hablar. Y ahora se acordaron tarde, porque el daño que generó es prácticamente irreversible”, dijo en comunicación con AM 750.

Consultado sobre si se siente parte del espacio del Frente de Todos (FdT), contestó: “No sé si me siento parte del Frente de Todos. Yo soy peronista y la verdad si usted me pregunta dónde está el peronismo, tampoco lo sé. El peronismo que está en el FdT es el sello peronista, yo hablo con muchos compañeros peronistas que llevan esa doctrina marcada a fuego y no se sienten contenidos en ninguno de los peronismos que hoy llevan el sello. Está todo tan atomizado que hoy el peronismo es solo un sello”.

Luego, aseguró que incluso el Presidente no es peronista. “No es que yo creo que Alberto Fernández no es peronista, yo lo escuché a él decir que es social demócrata. No es un invento mío. Dijo que se sentía más cerca de la cultura hippie que de las veinte verdades del peronismo, por lo tanto a semejante declaración no hace falta tener que aclarar nada”, explicó.

En cuanto a la situación económica social del país, afirmó: “Las políticas públicas son un manejo multiabarcativo, no solamente es el fenómeno económico; hay que corregir diferentes situaciones que nos hacen llegar a este estado prácticamente terminal”.

Así, ejemplificó: “Ayer fui a comprar un litro de leche y me cobraron 160 pesos ¿Qué familia de bajos recursos puede resistir así? Y no solo pasa con los productos de la canasta básica. Crucé a la farmacia y me compré una tirita de antiácidos, me salió 700 pesos. Cuando uno termina de pagar se pregunta cómo la gente lleva adelante una vida casi normal. Hoy en la Argentina es imposible”.

Sergio Berni, sobre Javier Milei

Por otra parte, al ser consultado sobre la emergencia del economista libertario como figura a tener en cuenta para las elecciones de 2023 indicó que no estaba preocupado por ello. “No me preocupa Milei, al contrario, digo ´bienvenido sea Milei´, porque crea una interpelación dentro de la política que es necesaria”.

Al respectó, detalló: “Hace repensar a la política tradicional. La política sigue las leyes de la naturaleza, hay una ley física que dice que los vacíos no existen y que todo cuerpo ocupa lugar en el espacio. Espacio dejado, espacio ocupado. Milei ocupa un espacio que la política tradicional viene abandonando todos los días. El fenómeno obedece a las otras leyes de la física, como la de acción-reacción y por eso pega tanto en los jóvenes. Esa franja etárea que durante un año y medio estuvo encerrada y a la que le dijeron ‘no podés salir, no podés ver a tu novia’. La acción contraria a eso es la libertad. Es un efecto que vino a potenciarse en medio de la pandemia en el grupo que más la sufrió, que fueron los jóvenes en cuanto a las restricciones que se impusieron”.

Por otra parte ante la repregunta de si le da la “bienvenida” a una persona que contempla sectores negacionistas, que niegan a los desaparecidos y reivindican la dictadura cívico militar, contestó que “el problema no es Milei, es la sociedad que lo vota”.

Así, dijo que es importante que “no se subestime a la sociedad”. “No me preocupa el fenómeno Milei, le doy la bienvenida porque hace replantear toda la política. No es que me da lo mismo que niegue a los desaparecidos”, aclaró. “Pero yo no lo decido, lo decide la sociedad. Por qué voy a hacer una conjetura con lo que va a decidir la sociedad. Uno de los grandes errores es subestimar a la sociedad, tratarla de tonta”, explicó.

“Negacionista es negar a la sociedad cualquier tipo de alternativa política. Le puede gustar o no lo que dice, pero en definitiva negar es sancionar una posibilidad política al resto de la sociedad que decide y reacciona si, por ejemplo, alguien les miente”, dijo.

Ante la repregunta de cómo se puede dar la bienvenida a un hombre que “plantea dolarizar o presentarse como libertario con un discurso financiado y antiguo, que trae diputados que votan a las víctimas del terrorismo”, agregó: “Pero las sociedades no se suicidan ni son tontas. Definen”.

Cristina Kirchner y Sergio Berni Archivo

Sobre su espacio, Cristina Kirchner y la “licuadora” política

“Hoy está toda la clase política en una licuadora con el botón al máximo y cuando se empiecen a descartar los diferentes mejunjes que pusieron ahí adentro, vamos a tener un panorama claro. Hoy la Argentina es un cambalache político”, dijo entre otras cosas Berni para contestar si existe un político que englobe una mirada de construcción nacional, de crecimiento y progreso.

Además, aseguró que para él Cristina Kirchner también está en esa licuadora e hizo algunas salvedades. “No sé si la corro a Cristina, porque es una dirigente con una visión estratégica fuerte y es la única que piensa en un país a largo plazo y no especula en su avance para concretar ese país, pero fue ella quien metió a todos en esa licuadora”, describió sobre el FdT.

Acerca de su posible lanzamiento como candidato a presidente en 2023, explicó: “Cualquier ciudadano tiene la posibilidad de pensar en un país mejor y la semana que viene desde nuestro espacio político estamos haciendo un plenario de todo el país. El martes que viene, en ocasión del 25 de mayo. Nuestro espacio político va a tener una participación electoral en 2023, no sé si seré candidato”.