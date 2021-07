Sergio Berni: “El acompañamiento del gobierno nacional es prácticamente cero”

Sergio Berni prepara y ofrece mate cocido en el tráiler que funciona como su oficina, apostado en el predio de la policía bonaerense de Puente 12, en La Matanza. Con la infusión lista, se sienta en uno de los sillones verdes de su despacho, ploteado con los colores y la tipografía del gobierno provincial, como los otros “contenedores” dispuestos a un lado del helipuerto policial. La campera negra del Ministerio de Seguridad que es parte de su vestuario habitual, no lo abandona; es la misma que lucen varios de los integrantes de su equipo. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se apresta para una entrevista con LA NACION en la que asegurará que no tiene respaldo del gobierno nacional en su gestión y propondrá una interna del Frente de Todos. Sus críticas al presidente Alberto Fernández no aflojan y el ministro, que ve como un valor esos planteos, promete seguir en la misma senda.

-Usted ha marcado diferencias con el Gobierno. ¿En qué áreas están esas diferencias?

-Me parece que es una obligación, cuando uno está en un espacio donde hay varios sectores, marcar las diferencias, que tienen que ser de cara al público. Yo no soy de aquellos que creen que la mugre hay que esconderla debajo de la alfombra; por el contrario, las discusiones siempre deben ser de cara a la sociedad, cuando no tienen ningún objetivo más que mejorar la gestión.

-¿El punto central de las diferencias es la seguridad, o son de concepto?

-Aparte de las diferencias en seguridad, hay diferentes miradas sobre la gestión. Yo soy de aquellos que creen en la planificación como un método para conquistar objetivos. Tengo diferencias en cuanto al manejo de los recursos estratégicos del Estado. La discusión de la Hidrovía ha planteado diferencias no solamente mías, sino también de otros sectores de nuestro espacio político. Son diferencias que, lejos de ser una crítica, son un enriquecimiento.

-¿Le llega algún mensaje del Gobierno, alguna convocatoria a dialogar, quizás con el Presidente?

-No, lamentablemente no hay ninguna posibilidad de plantear las diferencias. Y esa es una de las grandes críticas que tenemos, debería haber un diálogo mucho más fluido con aquellos que formamos este espacio político, que hace muchos años que estamos acá adentro y que en los peores momentos hemos estado poniendo el cuerpo, nuestra voluntad transformadora y nunca nos dimos por vencidos.

-¿Habla sobre estos puntos con Cristina Kirchner, que es su conductora?

-Hablo, no solamente de esto, hablo muchas cosas. Hace más de 32 años que milito con Cristina, por lo tanto, son muchos los temas que uno puntea de manera habitual.

-Usted planteó que el Presidente pide su renuncia todos los días...

-Sí, claro. No solamente lo hace, sino que se encarga de hacerlo público permanentemente. Eso no me preocupa, ni va a hacer que calle mi forma de pensar.

-¿Eso implica algún impedimento en su gestión, en el día a día?

-No, ninguno.

-¿Se puede trabajar en el área de seguridad sin coordinación con el ministerio nacional?

-Claramente que poder, se puede. De hecho, lo estamos haciendo. Obviamente que coordinados sería mucho mejor.

-¿Los resultados de su gestión serían distintos si existiera esa coordinación?

-No tiene que ver con los resultados de la gestión, tiene que ver con una forma de gestionar y de comprometerse con los problemas del día a día. Nosotros estamos todo el día en la calle, trabajando, y la verdad que el acompañamiento del gobierno nacional a nosotros es prácticamente cero.

-¿Ha tenido algún tipo de comunicación después del episodio en el caso de la niña M.?

-No, y a esta altura de la gestión no me parece trascendental.

-¿Y hoy tiene información sobre el despliegue de las fuerzas federales en la provincia?

-Ningún tipo de información.

-¿Podría reeditarse un conflicto en la policía bonaerense como el del año pasado?

-La Policía de la Provincia de Buenos Aires está conformada por casi 100 mil hombres que vienen de diferentes vertientes. En los últimos años, no se ha hecho una selección muy estricta y hay mucha gente que ha ingresado a la policía que no está en capacidad de ser policía. El conflicto tiene que ver justamente con eso, con la necesidad de cubrir cargos en la policía y haber incorporado a cualquier persona sin haberle hecho los estudios preliminares. La consecuencia es gente que no entiende, no conoce o no quiere conocer cómo son las reglas dentro de una organización como esta. Y de a uno los vamos sacando, porque es gente tóxica para la policía.

-¿Falta depurar la fuerza?

-Yo no creo en las depuraciones. Esto no es una fuente de trabajo nada más, hay que tener vocación de servicio. Aquellos que no tienen vocación de servicio y responsabilidad para llevar adelante una tarea tan delicada como es la tarea policial, no están en capacidad de pertenecer a esta institución.

-¿Cómo están los índices del delito en su gestión?

-Más importante que dar los índices es ver todo lo que hemos hecho en la policía a lo largo de un año y medio. Los cambios fueron trascendentales y estructurales, y no solamente tienen que ver con equiparar los salarios de la policía con las fuerzas federales por primera vez, sino con haber incorporado todo lo que se necesita para una profesionalización. El problema de la policía, más allá de si son muchos o pocos, es que es una policía poco profesional. Hemos trabajado para darle la profesionalidad, que se va a ir incorporando a lo largo de los años. No se puede hacer un médico de la mañana a la noche. Hemos creado la universidad, hemos reentrenado y estamos generando una mejor calidad de policía.

-¿Cómo es hoy su relación con los intendentes, particularmente los del conurbano?

-Trabajamos con todos. Nuestro nexo es el secretario de Seguridad y, a partir de allí, se generan todos los días diferentes planificaciones en cada uno de los territorios.

-¿No hubo tironeos por recursos o por la policía local?

-La policía local sigue siendo policía local y el manejo de la policía no está en discusión, es una responsabilidad del ministro de Seguridad, que comparte información con cada una de las secretarías de Seguridad de los 135 municipios y, a partir de allí, define las estrategias territoriales.

-¿Están llegando los recursos anunciados el año pasado por el Presidente para el plan de seguridad del conurbano?

-Está prácticamente finalizado. Por primera vez, se incorporaron patrulleros por un total que va a ser de 2500 móviles. Calculamos que, en 30 días, el proceso de incorporación habrá finalizado.

Reclamo de internas en el Frente de Todos

-Hizo ruido el pedido, desde los afiches de su agrupación, Peronismo 2023, de revivir el legado de Perón. ¿Cree que el Gobierno no representa cabalmente ese legado?

-No se debe juzgar por lo que se dice, sino por las cosas que se hacen. Me parece que al Gobierno le falta en su gestión la impronta del peronismo, la impronta de la gestión, de estar en la calle, de estar todos los días gestionando con velocidad, con agilidad, sobre todo con eficiencia. En ese sentido, hay muchas cosas en las que disentimos y no me parece que esté mal.

-¿Y esa falta de gestión que indica tiene que ver con un tema de nombres, o es un tema político?

-Me parece que hay de todo un poco. Pero no es ni bueno ni malo, son diferentes miradas. Aquellos que venimos de muchos años de gestión vemos que hay una suerte de letargo que debería ser saldado mucho más rápido.

-Este mes se definen candidaturas, ¿Qué cree que sería lo mejor para el oficialismo en la provincia de Buenos Aires?

-No tengo ninguna duda de que lo mejor sería que en nuestro espacio político hubiera una gran PASO en la que estén representados los diferentes sectores, el peronismo, el Frente Renovador, el sector del albertismo.

-¿Su sector tendría una propuesta de candidato en una PASO así?

-Me parece que candidatos sobran, lo que faltan son propuestas. Todos quieren ser candidatos pero he escuchado pocas propuestas, por qué deberían ser candidatos y qué es lo que entienden que debiera transformarse para llevar una política más ágil y efectiva en la pospandemia.

-¿Si Cristina le pidiera ser candidato, aceptaría?

-No tiene que ver con quién propone, sino para qué se propone. Primero, es un honor representar los intereses del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Es un error pensar, como todos están proponiendo, que lo que se genera en esta elección es un plebiscito a la gestión del gobierno nacional. Acá lo que se elige son representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires y representar esos intereses siempre es un orgullo. El problema es ver de qué manera, cómo y para qué. Si es para seguir en el statu quo, no tiene ningún sentido ser candidato. Si ser candidato lleva una fuerza transformadora y todos los cambios que se necesitan en la gestión para transitar la pospandemia, es un orgullo ser representante del pueblo de la provincia.

Nisman

-Usted estuvo en el lugar del hecho en el caso Nisman. ¿Cree que se puede llegar a la verdad o es una investigación condenada al fracaso?

-No existen crímenes perfectos, existen malas investigaciones. Ya pasaron seis años. En un principio, cuando la justicia ordinaria estaba por sacar una sentencia sobre lo que había sucedido, la justicia federal dijo que estaba mal todo lo que se había hecho. Pasaron cinco años y la verdad es que la justicia federal no aportó un solo dato nuevo que no haya aportado la justicia ordinaria. Creo que la investigación está totalmente encaminada, hay que ver si la justicia federal quiere fallar en cuanto a lo que ha pasado con Nisman.

-El peritaje de Gendarmería (que concluyó que Nisman fue asesinado)…

-Eso es una payasada. Ese peritaje de Gendarmería no hace falta explicarlo, fue una payasada y me parece que algún responsable de Gendarmería va a pagar por esa actitud. Acá, lo importante son las pruebas que haya obtenido la justicia federal, que no ha obtenido ninguna, y la convicción de algún día cerrar esa causa. Me parece que hay elementos más que suficientes para sacar una sentencia.

-Diego Lagomarsino está procesado como partícipe necesario de un crimen…

-El mismo Lagomarsino ya pidió ir a juicio. El mismo imputado pide ir a juicio y la Justicia se niega. Algo raro está pasando. Un imputado que pide ir a juicio, una Justicia que hace cinco años que no tiene ningún otro elemento de prueba, y no se eleva a juicio, es porque no quieren saber la verdad o no quieren publicitar qué fue lo que realmente pasó.