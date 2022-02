Sergio Berni, en medio de las tensiones con Aníbal Fernández: “Ahora entiendo por qué nos va como nos va en las elecciones”

Los operativos para sacar de circulación la cocaína adulterada en territorio bonaerense, que produjo 24 muertes y más de 80 internaciones, generaron una escalada de tensión entre los ministros de Seguridad de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández y Sergio Berni. “Ahora entiendo por qué nos va como nos va en las elecciones. No lo entiendo ahora, lo vengo entendiendo hace rato”, deslizó Berni esta mañana, entre los dardos cruzados a través de los medios con el funcionario de la Casa Rosada, a quien definió como “un provocador”.

Las frases de Berni se intensificaron después de la derrota electoral del oficialismo en las legislativas del año pasado, cuando contó incluso que estaba “muy alejado” de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien fue su referente. Hoy aseguró que “hace mucho” no habla con la exmandataria y puntualizó en que su jefe político es el gobernador Axel Kicillof. En medio de la incertidumbre sobre dónde podría ubicarse entre las tensiones -y luego de que Fernández lo tildara de ser “lo mismo” que la presidenta de Pro, Patricia Bullrich-, el ministro de Seguridad reiteró sus deseos de postularse a la Presidencia. “Cuando pisé la primera unidad básica me preparé para ser el mejor presidente de la Argentina”, dijo en Radio La Red.

“Yo soy un trabajador, Aníbal es un provocador”

Después de encabezar los allanamientos para dar con las dosis de cocaína adulterada en Puerta 8, el barrio de Tres de Febrero donde se comercializó esa droga, Berni señaló en un mensaje subliminal a Fernández: “Yo no soy un comentarista, soy un trabajador, trabajo todo el día. Por lo tanto, yo puedo explicar lo que hice esas 24-48 horas. A muchos les molesta que uno pueda explicar lo que hace, pero es mi función”.

Sergio Berni, durante los allanamientos en Puerta 8 ELIAN OBREGON

En ese sentido, después habló explícitamente del ministro de Seguridad nacional. “Yo soy un trabajador, Aníbal es un provocador. Y yo no me meto en los lugares donde no me corresponde, la provocación no es mi estilo”, aseguró Berni, que agregó: “Yo estoy para explicar lo que hice, no lo que dije. Lamento que deberíamos tener la mayor coordinación posible para un flagelo de la Provincia y, en vez de estar viendo cómo coordinamos, siempre hay un provocador en el medio que intenta desviar el foco de la atención”.

También dijo que cada vez que tiene un micrófono en frente siente “la obligación” de explicar qué es lo que hace y consideró que nadie puede negar el trabajo que se realizó para desactivar la distribución de la cocaína adulterada en la Provincia.

“No me desenfocan de mi misión todas las cosas que puedan decir los demás. Estoy concentrado en lo que hago. Después, que cada uno se haga cargo de lo que dice, que tenga que salir a explicar lo que no dijo, lo que no quiso decir... Eso no es mi función. Nunca me van a escuchar tener que explicar lo que dije, lo que quise decir. Me van a escuchar rindiéndole cuentas a la sociedad por todo lo que hice”, sostuvo, en una serie de chicanas hacia Fernández.

Asimismo, habló sobre la frase que pronunció en ese marco la semana pasada, cuando pidió “descartar” la droga que había sido adquirida en las últimas 24 horas y puntualizó en un tuit que se publicó en la cuenta de Fernández con una chicana hacia él por lo que dijo, que después el ministro nacional borró y le endilgó a “un compañero” parte de su equipo.

Fernández y Berni se sacaron chispas después de los operativos por la droga adulterada

“No soy un experto en comunicación. Estudié para salvar vidas. Teníamos una emergencia de una gravedad absoluta, dije lo que sentía que tenía que decir. Todo el mundo dice que estuvo perfecto, pero supongamos que no hubiese estado bien, supongo que la obligación es mejorar la comunicación, lo que haya que comunicar de otra manera. Pero no burlarse en el medio de una catástrofe”, marcó Berni.

En tanto, dijo “no saber” si a Fernández le importan las muertes derivadas del narcotráfico cuando fue consultado sobre eso y agregó: “El narcotráfico es un delito federal, responsabilidad del gobierno nacional. Debería explicar a los argentinos qué es lo que hacen. A los bonaerenses, a los rosarinos. Si muchas veces me ven en Rosario llevándome narcos presos es porque no quiero que mi provincia, que es donde crece mi hijo, sea lo que es Rosario”.

Sus deseos de ser presidente

Fiel a Kicillof y alejado de Cristina Kirchner por su disconformidad en el cierre de listas del año pasado en la Provincia, Berni habló una vez más de sus intenciones presidenciales. Dijo que la Casa Rosada es “el único lugar” desde donde se transforma “de verdad” la realidad. “Uno transforma la realidad de un país desde el puesto de máxima ejecución”, planteó el funcionario bonaerense.

“Cualquier militante, el día que comienza a militar, se prepara para transformar la realidad de un país que duele. Ese fue el sentido de mi participación en la política desde el primer día. Me preparé para ser el ejecutor de una gran transformación. Si sale o no sale, se puede o no se puede, si está o no la estructura o el financiamiento, es otra cosa”, manifestó.