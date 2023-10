escuchar

La figura de Sergio Massa luce central en el último spot de campaña, a casi una semana de las elecciones presidenciales. Va en línea con el slogan de Unión por la Patria (UP) desde hace casi un mes: “Tenemos con quién”, ahora apoyado por el “tenemos presidente”. La centralidad del tigrense contrasta con la poca o nula participación en la campaña de otros candidatos o referentes del espacio, en una diferencia sustancial con lo que sucedió en elecciones anteriores.

La ausencia que más resuena es la de Cristina Kirchner, que según adelantó hoy el intendente de Ensenada, Mario Secco, tampoco estaría mañana en el acto de cierre de la campaña de la provincia de Buenos Aires, en el club Arsenal de Sarandí. “No, no creo [que Cristina vaya al acto]. Es una decisión de ella y ya será el momento donde Cristina tendrá que salir. Mientras tanto, está poniendo en valor a los candidatos. Si ella aparece, es otra cosa y empezamos a hablar de ella y no hablamos de los candidatos”.

Cerca de Massa sostienen una explicación similar: “En esta etapa el candidato es Sergio y tiene que hacer lo que tiene que hacer para convencer con sus propuestas y mostrar hacia adonde va”.

Desde el comienzo del diseño de la campaña se habló de que sería “por etapas”. La primera, rumbo a las PASO; la segunda, de cara a las generales y la eventual tercera, frente a un posible ballottage. Mientras que en la primera Massa contó con la compañía, aunque en contadas ocasiones, de Cristina Kirchner, no sucedió eso en la segunda, una etapa caracterizada por la centralidad de la figura del tigrense y el corrimiento tanto de la vice como del Presidente, punto sobre el que hay especial alivio en el oficialismo.

El argumento del jefe comunal va en línea con lo que sostienen en el comando de campaña respecto de la ausencia pública de la exmandataria, pilar fundamental de la coalición oficialista. “No es que hay un corrimiento de ella. Es una propuesta donde están presentes los candidatos y ella no lo es”, es otra de las frases escuchadas para explicar la ausencia en estos dos meses de campaña, pese a ser la dueña de una cantidad de votos del espacio. “Si estuviera mucho preguntarían por qué está mucho, si no aparece se preguntan por qué no aparece”, ironizan sobre las consultas por la vicepresidenta.

Cerca de Massa justifican la distancia de Cristina Kirchner con el argumento de que así, “le da lugar a Sergio para expresarse”.

La última vez que la exmandataria se mostró públicamente junto a Massa fue en julio pasado, en un acto de Aerolíneas Argentinas, en el que hicieron una fotografía en un simulador de vuelo. “El apoyo de Cristina a Sergio, más gráfico que eso, imposible”, dicen en el kirchnerismo en referencia a que en la foto Massa quedó ubicado en el lugar de piloto y la vice, en el de copiloto.

El otro apoyo público de Kirchner fue hace casi un mes, en la presentación de la reedición de un libro de Néstor Kirchner y Torcuato Di Tella. Allí dijo que ella fue “una de las impulsoras de que no hubiera PASO y que se pudiera construir una lista de unidad” y le reconoció a Massa que “dijo la verdad” respecto de las negociaciones con el FMI.

Una persona que vio a la vicepresidenta en la intimidad en las últimas semanas aseguró que ella “deja el protagonismo en Sergio, con quien el vínculo está muy bien, y plantea entrar al ballottage como única prioridad”. Y afirmó: “Está metida en eso y en lo económico, pero a nivel estructural”.

La “aliviadora” distancia con Fernández

Entre los puntos que buscó transmitir la campaña está un Massa “propositivo”, que “llama a la unidad nacional” y que “no critica a Milei”. En pocas palabras, se muestra que “es diferente a Alberto [Fernández]”, sostienen fuentes del oficialismo, algo fundamental para las chances del espacio frente a una administración de la que todo el espacio trata de tomar distancia. Algo que se exacerbó aún más la última semana luego de que el mandatario denunciara penalmente al libertario por sus dichos sobre el peso y desde el massismo salieran rápidamente a marcar su desacuerdo por lo que expresaron un movimiento completamente inconsulto.

En esa línea de diferenciación parece inscribirse el slogan de la campaña de Massa: “Tenemos presidente”, un concepto que contrasta con el mandatario actual, cuyo corrimiento de la escena es total. Los hashtags con la frase se sucedieron en redes sociales desde las cuentas de los principales referentes del espacio. “Sergio es alguien que va a liderar”, contrastan desde el comando de campaña. La molestia con Fernández, de quien en el bunker celebran que esté al otro lado del mundo, en China, cumpliendo con su última gira presidencial, es total y completa.

Desde el oficialismo hay quienes también apuntan a que la centralidad de Massa en la campaña es también muy necesaria en un escenario de polarización precisamente con Milei. Tras lo que advierten, como si el acceso de Massa al ballottage fuera un hecho, que lo que se ve por estos días “es nada, comparado con lo que vendrá en octubre y noviembre”.