Sergio Massa criticó a Martín Guzmán por cómo cerró el acuerdo con el FMI: “Lo mejor es mantenerse en silencio”

El ministro de Economía, Sergio Massa, habló esta mañana y dijo que durante la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en febrero de 2022, su antecesor, Martín Guzmán, lo arregló con “discreción” y a “discreción” de manera unilateral. “Cuando llega el acuerdo al Congreso el exministro plantea que si no lo aprobaba como él decía se caía el acuerdo. Pero tuve una reunión via zoom con el equipo técnico del Fondo, para ver si era así, y ellos me dijeron que no, que era mentira”, señaló el titular de la cartera de Hacienda. Además se refirió a los dichos del exfuncionario y sentenció: “Lo mejor es mantenerse en silencio”.

Consultado en Radio Futurock esta mañana sobre los dichos de Martín Guzmán en los que calificó a Máximo Kirchner como “chico caprichoso” por su salida como presidente del bloque de diputados del Frente de Todos (FDT) cuando se presentó el acuerdo con el FMI en el Congreso, Sergio Massa consideró que “es un momento de cada uno de los que integramos el Frente de Todos, más allá de tener o no responsabilidad pública, para cumplir nuestro rol de la mejor manera”.

En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda agregó que cuando arribó a su nuevo cargo se encontró con “reservas negativas, déficit fiscal, imposibilidad de hacer frente en caja a las mayoría de las obligaciones del estado”, y por lo tanto, explicó que si “el Gobierno tuvo que levantar una cuestión por los problemas económicos, lo mejor es mantenerse en silencio y colaborar de la mejor manera, no entrar a la disputa política y pública”.

Sergio Massa durante una reunión en Indonesia en el marco del G20

Acto seguido fue consultado sobre su apoyo al acuerdo durante los meses de verano y cómo fue su conformación. “En ese entonces yo era presidente de Diputados no hubo un flujo de información, o explicación ida y vuelta que por lo menos yo haya recibido y que permitiera colaborar en el mejor acuerdo posible para la Argentina”, argumentó Massa. “Me parece que cuando uno es parte de un Gobierno y tiene responsabilidad institucional, y yo tenía que darle la herramienta para trabajar”, planteó.

A su vez, indicó que hubo un manejo con “discreción y a discreción” de parte del exfuncionario que llevó a que “terminará planteando de un día para el otro cómo iba a ser el acuerdo”. De la misma forma, recordó que cuando llegó al Congreso, “el exministro planteó que si no se aprobaba como él decía se caía”.

Sin embargo, detalló que durante uno de esos días, él mismo tuvo una reunión con el equipo técnico del Fondo para ver si realmente era así -que no se podía modificar- y ellos le dijeron “que no, que era mentira”.

Más tarde, ante la pregunta directa de si “¿Martín Guzmán les mintió?”, el ministro de Economía dijo que en su caso particular hasta el momento en que llegó de acuerdo al Congreso “no tenía detalles de cómo era” y que incluso en el tramo final de las votaciones en la sede del Poder Legislativo “Guzmán se fue a Houston y no intervine”.

Las proyecciones de la inflación según Massa

En otro tramo de la entrevista, fue consultado sobre los recientes indicadores de inflación, que en la semana dio 6,3% en el mes de octubre y acumula un valor interanual superior al 88%. “Nos establecimos un objetivo que permitirá bajar cada 60-75 días un punto de inflación y de alguna manera arrancamos en siete y medio, y ahora el segundo bimestre lo estacionamos en el seis y pico”, consideró Massa.

Tras ello, señaló que tienen como objetivo llegar a 3% de inflación para el mes de abril de 2023. “El objetivo es llegar a 3% de inflación en abril y por eso planteamos un presupuesto con 60% para el año que viene pese a que muchos lo calificaron de imposible”, sostuvo.

“Estoy seguro que vamos a seguir bajando la inflación porque cuando ordenás las cuentas, te proponés acumular reservas, alineas la tasa de interés, y recorrés un planteó de acuerdo y buen uso de los instrumentos económicos para mejores ofertas para el consumidor, el objetivo lo logras”, consideró.

Por otro lado resaltó, que en una de las charlas durante la cumbre del G20 en Indonesia, en donde el presidente Alberto Fernández se reunió con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, una de las cuestiones que resaltó fue la “satisfacción” que le generaba ver que “desde agosto hasta hoy ya habíamos bajado un 30% la inflación”.

Sin embargo, pese a mostrarse optimista con respecto a la disminución del precio de las productos y los bienes, Massa se negó a opinar sobre el posible dígito final de la inflación en el mes de diciembre, que se estima alrededor del 100%: “No quiero hacer un pronóstico. Trabajamos para eso -llegar al 60% en 2023- a ese objetivo. La mirada no está puesta en el número de cierre de este año”.

