Martín Guzmán criticó el rol de Cristina Kirchner en la negociación con el FMI

El exministro de Economía Martín Guzmán criticó hoy el rol de Cristina Kirchner durante la negociación con el FMI. Dijo que “Cristina se corrió y eso tuvo implicancias para toda la gestión que vino después”.

“Mientras negociaba con el FMI le iba contando todo a Alberto y Cristina, conocían todos los detalles de lo que se hablaba. Por teléfono y personalmente también. De mi parte, supieron siempre todo. Pero hay dos cuestiones con dinámicas diferentes: una fue la negociación con los acreedores privadas y otra fue la del FMI”, dijo Guzmán en diálogo con el conductor Alejandro Fantino.

“Cuando conducís una negociación internacional no solo importa lo que construir en diálogo con el exterior, sino que también importa mucho la política interna. Hubiera sido más fácil para mí tener a alguien a mi izquierda, es decir, que la señal que daba el sistema en la Argentina era que el más duro era yo, y eso no es bueno para una negociación”.

Guzmán dijo que la vicepresidenta tuvo un rol importante en la negociación con acreedores privados. “Mi consideración es que Cristina en la negociación con los acreedores privados fue de ayuda importante y decisiva. Tuvo un rol importante para ordenar lo que se daba a nivel político. Y llegamos a un acuerdo razonable, que permitió a la Argentina ahorrarse 35.000 millones de dólares en una década. Cuando Cristina juega a favor, vale muchísimo. En ese cierre fue muy importante”.

Sin embargo, destacó que el rol con el FMI fue negativo. “Hay un punto de quiebre en la dinámica de la gestión unos días antes del acuerdo. Cuatro días antes del acuerdo se cortan todas las líneas de comunicación con Cristina. No me atendían el teléfono. Cuando el pueblo te elige para gobernar tenés una responsabilidad, sin importar el problema que tenés que enfrentar. Tener que llegar a un acuerdo con el FMI generaba una tensión con lo que llaman el capital simbólico. Yo a los pibes del barrio les quiero dar capital real, no proteger el capital simbólico. Le debíamos 45.000 millones al FMI: las opciones eran acordar o hacer un default. Si el FMI me hubiera puesto las condiciones que aceptó el gobierno anterior, yo habría preferido el default. El acuerdo al que llegué no tiene precedentes en la historia, no implicaba quita de derechos, que el Estado se achicara, impedía que se materializara parte del daño potencial tan grande que dejó el gobierno anterior. Por eso ahí me genera un problema el posicionamiento de Cristina de decir “yo me corro”. Con ella nunca más hablé desde ese momento y faltaban cuatro días para ir a un acuerdo a un default. En ese momento Alberto gobernó, sí condujo; Cristina se corrió y eso tuvo implicancias para toda la gestión que vino después. Había que decidir cosas de altísima relevancia y ahí el que estuvo fue el Presidente”.

“Si el acuerdo al que yo llegué lo hubiera anunciado Cristina, se habría llenado la Plaza de Mayo para aclamarla”.

Noticia en desarrollo

