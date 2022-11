Mundial Qatar 2022: fuerte cruce entre Juliana Di Tullio y Graciela Ocaña por el viaje del hijo de Sergio Massa

escuchar

El desembarco en Qatar de Tomás Massa, el hijo del ministro de Economía, Sergio Massa, y de la titular de AYSA, Malena Galmarini, con el fin de cubrir el Mundial para Mundo Selección, una plataforma de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), generó múltiples repercusiones y dentro de ellas un fuerte cruce entre la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio y la diputada opositora Graciela Ocaña, que se vertieron duras acusaciones a través de Twitter. Fue tal el revuelo que se ocasionó por el viaje que “Toto” Massa decidió regresar al país y abandonar la cobertura en Doha.

El intercambio entre Di Tullio y Ocaña comenzó cuando la legisladora de Juntos por el Cambio (JxC) decidió realizar un pedido de informe en la Cámara baja para conocer más sobre el contrato entre la AFA y Be Smart Technology, la compañía que puso a disposición la plataforma para generar Mundo Selección, y también sobre la inversión de empresas públicas argentinas en ese proyecto. “El intento del ministro de Economía, Sergio Massa, por disuadir a los argentinos a viajar al Mundial mediante el dólar Qatar no tuvo repercusiones en su propio núcleo familiar, ya que su hijo viajó en primera al país asiático. ‘Haz lo que yo digo, no lo que yo hago’”, escribió Ocaña.

Cuestionado por el viaje a través de las redes sociales, el hijo de Massa, publicó un tweet y dijo que fue un viaje de trabajo para “Mundo Selección”. Es curioso que Tomás Massa no registra empleo, monotributo ni ingreso de ninguna naturaleza en Argentina. — Graciela Ocaña (@gracielaocana) November 17, 2022

Además sembró dudas porque el joven de 17 años dijo que iba a Qatar como empleado de Mundo Selección pero -según Ocaña- “Toto” Massa “no registra empleo, monotributo, ni ingreso de ninguna naturaleza en la Argentina”.

“También llama la atención la baja popularidad de la plataforma que solo tiene 173 seguidores en Facebook y 34 mil en Instagram”, puntualizó la diputada, que también cuestionó a los empresarios dueños de Be Smart.

Esto le valió la reacción de Di Tullio. Primero la senadora kirchnerista publicó un tuit dirigido en general a los miembros de JxC. “La oposición siempre contra los poderosos: un joven de apenas 18 añitos que tiene el tupé de ser el hijo de dos funcionarios del gobierno. Los valores republicanos, sí, sí”, ironizó.

La oposición siempre contra los poderosos; un joven de apenas 18 añitos que tiene el tupé de ser el hijo de dos funcionarios del gobierno.



Los valores republicanos, Sisi.

🤦🏼‍♀️ — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) November 19, 2022

Después fue directamente contra Ocaña. “Te la agarraste con el hijo de 18 añitos de un funcionario que odiás, cobarde. La inestabilidad emocional o no de un adolescente que no tiene cargas de Estado va a ser tu total responsabilidad”, le dijo Di Tullio, quien expresó: “Los valores de Juntos por el Cambio salen de una cloaca”.

Incluso, Di Tullio acusó a Ocaña de quitarle los Planes Qunita y sus ajuares “a todos los bebés pobres con datos truchos”, en relación con la denuncia que presentó la diputada opositora en su momento sobre supuestas irregularidades en ese programa, que derivó en una carátula que culminó con los funcionarios acusados sobreseídos.

“¿Acaso no murieron por tu negligencia como ministra de Salud a causa de Gripe A muchos argentinos que deberían estar con vida? Desoíste los consejos de los y las profesionales, y te negaste a declarar la emergencia”, siguió Di Tullio, en cuanto al paso de Ocaña como funcionaria durante la primera gestión de Cristina Kirchner en el Ejecutivo.

Le quitaste las Qunitas y sus ajuares a todos los bebés pobres con datos truchos @gracielaocana . — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) November 19, 2022

En su catarata de tuits contra la diputada cambiemita, Di Tullio dijo que Ocaña “nunca litigó” ninguna de las denuncias que hizo e indicó que hasta perdió todos los expedientes que inició. “No quiere pagar las costas judiciales que pierde por presentar en fiscalía denuncias truchas. Arruinar a un adolescente ni siquiera requirió denuncia, solo odio y medios. Cobarde”, le dijo.

De todo eso, Ocaña solo tomó este último tuit vinculado a las cuestiones judiciales. “Explicá las contrataciones y auspicios de las empresas públicas deficitarias como Aerolíneas e YPF a la AFA. Entradas de cortesía y además el contrato con las empresas de Nicolás Fernández [CEO de Be Smart Technology] con el Estado nacional”, se limitó a decir la referente de Confianza Pública.

Explica las contrataciones y auspicios de las empresas públicas deficitarias como Aerolíneas y YPF a la AFA . Entradas de cortesías y además el contrato con las empresas de Nicolás Fernandez con el Estado Nacional . https://t.co/JmCKvQrvv9 — Graciela Ocaña (@gracielaocana) November 19, 2022

Entonces, Di Tullio contraatacó y volvió sobre el viaje de “Toto” Massa a Qatar. “Explicá vos de dónde sale tanto odio para torturar a un adolescente, cobarde. Y si conseguiste alguna prueba de posible comisión de delito (que en ningún caso sería del joven al que difamaste) te hubieras presentado como litigante y no un simple pedido de informe en la Cámara de Diputados”, cerró la senadora cercana a Cristina Kirchner.

Explicá vos de dónde sale tanto odio para torturar a un adolescente, cobarde.



Y si conseguiste alguna prueba de posible comisión de delito (q en ningún caso sería del joven al q difamaste) te hubieras presentado como litigante y no un simple pedido de informe en @DiputadosAR . https://t.co/IN7bcxGNrJ — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) November 20, 2022

LA NACION