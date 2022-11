El hijo de Sergio Massa, Tomás, habló sobre su trabajo en el Mundial de Qatar: “Tengo 17 años, de deporte un poquito sé”

escuchar

A pocos días del comienzo del Mundial de Qatar 2022, y del debut de la selección argentina con Arabia Saudita, el hijo del ministro de Economía, Sergio Massa, y de la titular de Aysa, Malena Galmarini, Tomás Massa, se refirió a su viaje a la copa del mundo contratado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para crear contenido para las redes sociales en la plataforma Mundo Selección. “No me meto en lo que no conozco, pero de deporte un poquito sé”, dijo.

Consultado ayer en Radio Urbana Play sobre quién es su empleador en la empresa con contrato con la AFA para generar contenido audiovisual, Tomás explicó que se trata de una firma con sede en “Florida, Estados Unidos”. “Es una empresa privada. No eso que andan diciendo de que todo esto es público, de que es con plata pública. Tiene un convenio con la AFA, lo que hace que nosotros hagamos el contenido con la selección”, afirmó.

Tomás Massa en el partido de la Selección Argentina que enfrenta el equipo de Emiratos Árabes en el estadio Mohammed Bin Zayed de Abu Dhabi Aníbal Greco - La Nación

Tras ello se refirió a las críticas en redes sociales en donde lo catalogaron como “niño ñoqui” en alusión a que habría obtenido esa oportunidad gracias a las “influencias” de sus padres y pese a su corta edad. “Al final con el tiempo, ya son 17 años de vida...”, aseguró sobre los insultos y continuó: “Uno termina dándose cuenta porque ya son 17 años continuos en los que no pude hacer tal o cual cosa sin que la gente opine”.

En ese sentido, mencionó que se siente en paz y con la “conciencia limpia” por aceptar la propuesta de Mundo Selección. “Estoy 100% tranquilo, sé que lo que hice no tiene nada que ver con lo que la gente putea, tengo la conciencia limpia de lo que hago y estoy feliz porque es un proyecto que me ilusiona”, indicó.

Por otro lado, contó que no sabe si este trabajo es lo que quiere hacer tras concluir el secundario y que viajó al partido amistoso de la selección frente a Emiratos Árabes un día después de haber terminado las clases. “No sé si es a lo que me quiero dedicar, pero tampoco te digo que no. Terminé el colegio el día anterior en el que tomé el vuelo para Abu Dhabi. Me gustó este proyecto y acá estoy”, explicó y agregó: “No me meto en lo que no conozco, pero de deporte un poquito sé”.

Qué es Mundo Selección

Mundo Selección es un acuerdo comercial entre la AFA y una empresa con sede en Miami (Estados Unidos): Be Smart Technologies (la compañía figura como Be Smart Mobile LLC). Se trata de una startup que recibió 420.000 dólares de financiación en 2017 y que tiene gerenciamiento argentino. Su CEO y fundador es Nicolás Fernández.

“Para nosotros es un verdadero orgullo estar trabajando junto a la AFA con el objetivo de poner a disposición nuestra plataforma, el equipo y la experiencia en la generación de comunidades de fans bajo un modelo de fidelización que nos permita crear un ‘Mundo’ para el Fan donde se sienta parte y pueda vivir experiencias inolvidables”, dijo el ejecutivo, citado en un comunicado de la AFA.

Mundo Selección tiene su propio portal y su perfil de Instagram cuenta con 34.200 seguidores. El servicio se completa con un newsletter y una aplicación de celulares. El hashtag para promocionarse en redes sociales es #ViviLaExperiencia y se destaca la interacción con otros sponsors estatales de la AFA, como Aerolíneas Argentinas.

La plataforma, por ejemplo, estuvo en la presentación del avión que traslada a los jugadores en Medio Oriente, ploteada de forma diferencial para la Copa del Mundo. El evento fue organizado por la línea de bandera, YPF y la AFA, y también participaron otros auspiciantes del equipo argentino, como Schneider y Adidas.

