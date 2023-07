Sergio Massa, de campaña en Tucumán, volvió a apuntar contra “los que quieren volver”

escuchar

A pesar de lo cercanos que se mostraron esta semana el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y el precandidato a presidente de Unión por la Patria (UP) y ministro de Economía, Sergio Massa, el Gobierno no envió funcionarios este sábado para la inauguración de la 135º Exposición Rural de Palermo. De hecho, el secretario de Agricultura Juan José Bahillo, que en la semana había confirmado su presencia en el evento, no concurrió por “problemas personales”, según pudo averiguar LA NACION.

Lejos de la ciudad de Buenos Aires, en Tucumán, Massa encabezó un acto en el marco de su Gira Federal y se mostró acompañado por el jefe de Gabinete de ministros y su compañero de fórmula, Agustín Rossi; el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro; al gobernador Juan Manzur y el vicegobernador [y gobernador electo], Osvaldo Jaldo.

A días de exhibirse junto a Pino en una foto que generó polémica dentro de la SRA y del oficialismo a raíz de la cercanía entre ambos, el líder del Frente Renovador brindó un discurso en el que volvió a cruzar la oposición y convocó a construir una “Argentina de trabajo y producción” y se refirió al pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Quiero que toda la Argentina vea y escuche a este pueblo tucumano que hoy está gritando desde el norte que es posible una Argentina de trabajo y producción, que es posible una Argentina donde el desarrollo sea el sueño de todos y todas los argentinos”, comenzó Massa su discurso.

Luego, advirtió: “Los que quieren volver ya le hicieron mucho daño hace cuatro años a los tucumanos, frenando viviendas, frenando obras, frenando transferencias, pensando que la forma de castigar a un dirigente que pensaba distinto, era castigando a los tucumanos”.

Más tarde, remarcó que las economías regionales ya no deberán pagar retenciones y siguió: “Venimos a decirles a los tucumanos que estamos fortaleciendo a las Pymes, que les acabamos de bajar los impuestos al cheque, aportes y contribuciones, débitos y retenciones, porque en Tucumán la mitad del empleo lo generan Pymes que son tucumanos y tucumanas, que generan trabajo y que sueñan con el desarrollo”.

A continuación, volvió a cruzar a la oposición. “Juntos tenemos que defender cosas que ellos consideran que son gastos y que nosotros consideramos inversión”, aseguró y añadió: “Venimos a decirles a los tucumanos que el 13 de agosto vayan a votar en defensa de las universidades, porque quieren cobrar la universidad. Nosotros creemos en la universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva, porque creemos en el futuro de las tucumanas y los tucumanos”.

Asimismo convocó a los jubilados a votar para “defender el programa de medicamentos gratuitos”. “Dicen que es un gasto, la vida de nuestros jubilados no tiene precio, son nuestros verdaderos héroes, tenemos que defenderlos”, argumentó. También llamó a los trabajadores a defender el derecho a la indemnización por despido, entre otros, y a un día del anuncio del acuerdo con el FMI aseguró:” Venimos a decirles a todos los argentinos que viene el tiempo de buscar una nueva independencia, que es otra vez la independencia económica. Ellos nos llevaron al Fondo, nosotros vamos a sacar del fondo a la Argentina, vamos a pagar lo que debemos, vamos a ser soberanos y vamos a elegir nuestro destino de Nación”.

Por último, cerró: “Este es un partido de dos tiempos, lo saben los hinchas del Deca y los hinchas de San Martín de Tucumán. El partido hay que salir a buscarlo desde el primer minuto, pasemos el 13 de agosto desde Tucumán a mostrarle a la Argentina que el triunfo que construyeron hace unos días para mostrar la independencia tucumana es el mismo que van a construir para ayudarnos a construir la independencia de nuestra Patria”.

