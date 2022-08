Sergio Massa demandará a quienes lo agredieron el día que juró como ministro de Economía

El flamante ministro de Economía Sergio Massa iniciará acciones legales por las agresiones que recibió cuando ingresaba a Casa Rosada para jurar en su nuevo cargo como Ministro de Economía. Así lo confirmó a horas de la noche del jueves el abogado Gregorio Dalbón a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Seremos abogados del ministro de Economía, Sergio Massa, en la causa penal por las agresiones que recibió cuando ingresaba a la Casa Rosada. Sergio me instruyó a denunciar el hecho con el fin de cesar la violencia política. Podemos pensar distinto, pero no permitir la violencia”, detalló.

A horas de la tarde del miércoles, dos personas fueron demoradas por la Policía de la Ciudad en el marco de los incidentes ocasionados por manifestantes en el acceso al edificio de Balcarce 50, donde agredieron a los periodistas que trabajaban allí.

El momento de tensión comenzó cuando un grupo de manifestantes golpearon el vidrio de la camioneta negra del exdiputado nacional mientras ingresaba a Casa de Gobierno, a los que el cronista Lautaro Maislin, de C5N, identificó como “la misma gente que increpó a Juan Grabois”.

Poco después, los autoproclamados libertarios, que llevaban banderas argentinas y pancartas escritas a mano con consignas contra el Frente de Todos, insultaron, amenazaron y empujaron al periodista ante la presencia de unos pocos agentes policiales.

Incidentes en la llegada de Sergio Massa a Casa Rosada para la jura como ministro de Economia

En relación a los individuos que fueron retenidos momentáneamente, y según consignó el Ministerio de Seguridad porteño, se trataba de dos hombres conocidos como “Bruno” y “Gastón”.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 15, a cargo de Federico Tropea, dispuso obtener fotos del vehículo golpeado e iniciarle a los involucrados un sumario por “Averiguación de Daño”, tras la acusación radicada por una de las personas a la que le dañaron el rodado cuando ingresó a la sede del Poder Ejecutivo.

El testimonio de uno de los detenidos

“Gastón” habló horas después de los agravios dirigidos a Massa y expresó su opinión sobre lo ocurrido. “Esto es un acto mínimo comparado con lo que están haciendo estas basuras”, justificó en diálogo con Todo Noticias.

“Cuando vivís con la soga al cuello, ya no sabés qué hacer. No saben lo que es vivir con la soga al cuello de lunes a lunes, sin saber qué carajo vas a comer y este Gobierno de m… se c… en todos”, criticó y sostuvo que no le importaba si le abrían una causa penal.

Con información de Télam