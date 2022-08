Dólar hoy: la reacción del mercado tras los anuncios de Massa

En las primeras negociaciones del día, los dólares libres caen hasta $7 y las acciones argentinas arrancan la jornada teñidas de verde. Se trata de las primeras reacciones del mercado luego de una semana de expectativa, ya que anoche finalmente se conocieron los lineamientos de la política económica que llevará a cabo el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, con el foco puesto en recomponer las reservas del Banco Central (BCRA), recortar subsidios y no emitir más en lo que resta del año.

Hoy, las cuevas de la city porteña venden billetes estadounidenses a $291, un descenso de $7 frente a la jornada anterior (-2,4%). En una semana marcada por la volatilidad, donde el tipo de cambio paralelo registró fuertes subas y bajas, por el momento acumula un descenso de $5 en comparación con el viernes pasado.

En contexto, antes de la salida de Martín Guzmán del Palacio de Hacienda, el blue se posicionaba en los $239. Es decir, $52 más abajo que los valores actuales. Durante la gestión de Silvina Batakis, el billete informal cerró en los $338, la cotización nominal más alta que se tenga registro. Hoy se ofrece a $47 menos.

“La apuesta central de las medidas son las expectativas. No hay más que eso, faltan muchas precisiones. Eso puede ayudar en el corto plazo, pero la verdad es que los anuncios que se vienen haciendo no se cumplen y el mercado está cada vez más en modo ‘ver para creer’. La apuesta por el ‘plan Massa’ pasa por el apoyo político, que es una ventaja. No son medidas que apunten a dar un giro de 180 grados, sino que buscan enderezar la situación haciendo un foco fuerte en el impacto que puedan tener los anuncios”, consideró Francisco Matigg, portfolio manager de Consultatio Plus.

Casa de cambio y movimiento en la Citi porteña, Buenos Aires 4/7/2022 PATRICIO PIDAL/AFV

El dólar MEP, herramienta que consiste en la compra-venta de bonos para dolarizarse, retrocede $5 en el día y se posiciona en los $277,20 (-1,8%). En perspectiva: un mes atrás cotizaba en torno a los $248 ($29 menos que hoy) y su récord histórico lo alcanzó el miércoles pasado, cuando se ofreció a $323,24 ($46 más que las cifras actuales).

El dólar contado con liquidación (CCL), instrumento que utilizan las empresas para girar los dólares fuera de la Argentina de forma legal, aparece en pantallas a $285,89, $2 menos que ayer (-0,6%). Está a casi $34 de distancia de los valores que registraba antes de la salida de Guzmán (valía $252,20). En tanto, su máximo histórico fueron los $339,40 del miércoles pasado -antes de que se confirme que Massa asumiría-, $53,50 más que la cotización actual.

Por otro lado, los bonos del último canje de deuda abrieron el día con alzas del 1,5% promedio, también ayudados por el buen clima que se transita a nivel global. La mayor suba la presentaba el Global 2046, con un 1,75%; seguido por el Global 2030 (+1,48%) y el Global 2029 (+1,32%).

En la bolsa de Nueva York, las principales acciones argentinas que cotizan en el extranjero (conocidas como ADR) registran variaciones positivas. Los papeles del Grupo Financiero Galicia avanzan 3,58%, Edenor, un 1,31%; el Grupo Supervielle, 1,18%; y el BBVA, 1,08%.