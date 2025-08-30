Sergio Massa se mete en el último tramo de la campaña de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires

El líder del Frente Renovador y excandidato a presidente, Sergio Massa, se metió de lleno en el tramo final de la campaña electoral por la Provincia y envío un mensaje a los bonaerenses, en el que abogó por la unidad dentro de Fuerza Patria, y llamó al electorado a participar de los comicios del 7 de septiembre.

“Hola, soy Sergio Massa, y lo que viene en el país depende de nosotros. Para tener la unidad que necesitamos tenemos que ir a votar. Cada voto cuenta, y la forma de cuidar el laburo, la escuela, la salud y nuestra familia es yendo a votar. Te esperamos”, señaló Massa en un audio de WhatsApp que fue enviado a los bonaerenses ante la amenaza de una elección con baja participación.

Sergio Massa en una recorrida en Junín

Así, el líder del Frente Renovador volvió a escena tras una interna momentáneamente apaciguada dentro de Fuerza Patria luego de que se llegara a un acuerdo con el resto de los sectores que integran el frente, encarnados por Cristina y Máximo Kirchner y Axel Kicillof, al postular a Jorge Taiana como candidato principal para encabezar la nómina de diputados nacionales.

El mensaje de Sergio Massa a los bonaerenses

En este contexto, es que el líder del Frente Renovador, quien se bajó de una posible candidatura a diputado nacional, se metió de lleno en la campaña bonaerense y participó de actividades y recorridas en la segunda y cuarta sección electoral, en donde apuntaló a los candidatos propios de su espacio.

Massa desembarcó este viernes en Junín, ciudad cabecera de la cuarta sección electoral, y acompañó a la candidata a senadora provincial, Valeria Arata, en un encuentro con vecinos con el eje puesto en el tema del acceso a la vivienda para los más jóvenes.

Según precisaron fuentes de la campaña, los presentes recorrieron una obra paralizada del plan Procrear que incluye 149 viviendas y apuntaron contra la falta de crédito y denunciaron una parálisis de la obra pública.

En Junín, muchas familias siguen esperando algo tan básico como un techo propio. La falta de políticas públicas que pongan a las personas en primer lugar duele y genera desesperanza. Gracias @SergioMassa por venir a escuchar a nuestros vecinos y vecinas, que conviven con la… pic.twitter.com/y5OHsQPJ5Q — ᴠᴀʟᴇʀɪᴀ ᴀʀᴀᴛᴀ (@ValeriaArata) August 30, 2025

El mismo viernes, el exministro también visitó la ciudad de Baradero, donde participó de un encuentro con jóvenes acompañado por el candidato a concejal, Juan Bautista Morales, y el candidato a Diputado provincial, Carlos Puglelli.

En tanto, Massa participó este sábado de un encuentro con adultos mayores en la ciudad de San Martín junto al ministro de infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. Según fuentes massistas, allí escucharon “las dificultades que atraviesan los jubilados a partir del fuerte ajuste en sus haberes, medicamentos y atención médica”.

Y en relación con ello agregaron: “Allí volvió a remarcar la necesidad de un Estado presente, que respete la trayectoria de quienes trabajaron toda su vida y les garantice dignidad, ingresos justos y una vida plena”.

Más tarde, Massa se mostró en la ciudad de San Vicente junto al intendente Nicolás Mantegazza y los candidatos de su espacio por la tercera sección electoral, Roberto Vázquez y Ayelén Rasquetti con quienes compartió un encuentro con el eje puesto en la seguridad.

Sergio Massa en una actividad con vecinos en Junín

Desde la mesa chica del exministro destacaron que la intención de Massa es “meterse de lleno en la campaña”, manteniendo el perfil bajo, y se mostraron optimistas sobre los resultados del 7 de septiembre. “Él cree que se puede ganar”, resaltaron.

La presencia de Massa en el territorio se da en una semana de alto voltaje político, marcada en gran medida por el escándalo de los audios adjudicados al extitular de la Andis, Diego Espagnuolo, en los que habla sobre supuestos pedidos de coimas en su área. En las mismas grabaciones se involucra en la trama a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su principal espada política, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

A ello se le suma la reciente filtración de nuevos audios grabados de forma clandestina con la voz de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que generó una reacción inmediata de la Casa Rosada, a través del vocero presidencial.

“En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: si son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, marcó Adorni desde su cuenta de X. Asimismo, el funcionario volvió a denunciar una “operación orquestada” para desinformar en el marco del proceso electoral, en línea con las recientes del Presidente que responsabilizó a la “casta” de una nueva “opereta”.

Con los audios en el centro de la escena electoral, el gobernador bonaerense Axel Kicillof negó cualquier tipo de vinculación del kirchnerismo con los hechos y, en cambio, apuntó contra la secretaria general y cuestionó la injerencia de la familia Menem en el Gobierno.

“Si fuera una operación, los audios serían falsos. Ya dijeron que son verdaderos”, indicó el gobernador en Radio Con Vos. “El problema es el contenido de los audios. Ahora aparece uno de Karina en una reunión privada donde dudo que haya kukas, si no sería muy dudoso lo de Karina, que es con k y no es kuka. Veo que tienen filtraciones“, apuntó Kicillof.