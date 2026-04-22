Cómo era el mecanismo de coimas para importar en la gestión de Sergio Massa y Alberto Fernández
Cuatro empresarios habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos para importar durante el último lapso del gobierno del expresidente
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LA NACION
Una investigación de LA NACION reveló que al menos cuatro empresarios habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos para importar durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, en el gobierno de Alberto Fernández.
La información se conoció luego de casi 30 allanamientos y la imputación de varios operadores financieros y cinco funcionarios del Banco Central (BCRA). La causa está en el juzgado de Ariel Lijo y la investigación la lleva adelante el fiscal Franco Picardi -que investiga también los presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Punto por punto, cómo era el mecanismo de coimas
- Se investigan posibles irregularidades en la asignación de permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que habrían incluido pagos indebidos para acceder al dólar oficial. Era un mecanismo de autorización entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 que le daba acceso a las empresas a la moneda extranjera a un precio preferencial.
- El esquema dependía de la Dirección General Impositiva (DGI), la Aduana, el BCRA y la Secretaría de Comercio. Las dependencias estaban bajo la influencia de Massa.
- Por el momento, las operaciones son de permisos por importaciones que se hicieron. Los montos en cuestión superan los US$3,5 millones y el fiscal tendría identificado a los empresarios que habrían aceptado pagar.
- Los funcionarios imputados son parte del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA: el gerente principal, Fabián Violante; los inspectores jefe de Supervisión, Diego Volcic y María Valeria Fernández; y las inspectoras generales de Supervisión, Analía Jaime y Romina García.
- Los cinco aportaron sus teléfonos y claves a la Justicia, salvo García, que no entregó la clave.
- Picardi pidió que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas. Se realizaron casi 30 allanamientos.
- Entre otros imputados se encuentran los dueños de casas de cambio Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.
- La causa de las SIRA comenzó en 2023, pero hasta ahora no había tenido avances.
- La causa actual es un derivado de otra donde Picardi investigaba a Piccirillo, acusado por Hauque de haberle plantado una prueba para no pagarle una deuda de US$6 millones para que hiciera operaciones con intereses.
- Fue en esa causa que, tras investigar un pendrive que mostraban chats entre los empresarios y funcionarios del BCRA, Picardi se decidió a abrir una nueva.
LA NACION
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