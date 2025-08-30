Guillermo Francos descarta que alguien del Gobierno haya filtrado los audios y denunció una operación

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, descartó este sábado que una persona dentro del Gobierno haya sido quien filtró el presunto material que fue grabado de forma clandestina con la voz de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Si eso fue grabado dentro de la Casa de Gobierno, es algo que no tiene precedentes”, sostuvo en declaraciones radiales, y agregó: “Si usted me dice a mí que gente del Gobierno esté dentro de esto, sí, eso lo descarto”.

El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) puso en el centro de la escena política a Karina Milei y a su subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Ellos son los principales señalados en los audios atribuidos al extitular de la Andis Diego Spagnuolo donde describe un supuesto esquema de corrupción donde la hermana del Presidente sería una supuesta beneficiaria de los retornos ilegales. Menem habría sido el articulador de ese mecanismo.

El protagonismo de Karina Milei escaló cuando surgió el presunto material con su voz en Casa Rosada, que fue supuestamente grabado a escondidas y cuyo origen es desconocido. Allí, la secretaria general pareciera estar en una vieja reunión con varias personas.

Diego Spagnuolo, con Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, en 2023

Para Francos, todo forma parte de “una enorme operación política” montada desde algunos sectores opositores. “Comenzó con los audios que se le atribuyen a Spagnuolo, que después fueron transmitidos por un canal de streaming. Eso fue replicado la noche previa a que se tratara la ley de emergencia en discapacidad [en el Congreso]. El día que comenzó a tratarse la ley, el diputado [Leandro] Santoro de Unión por la Patria replicó la denuncia en un discurso absolutamente armado, y casi simultáneamente el doctor Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, presentó una demanda en la Justicia. En menos de 24 horas se hicieron estas cosas casi simultáneamente. Lo que demuestra que hay una operación armada”, señaló en diálogo con CNN Radio Argentina.

Sobre los supuestos audios de Karina Milei sostuvo que “no dice absolutamente nada”. “Dice ‘tenemos que estar unidos’, no dice otra cosa”, argumentó.

El jefe de Gabinete consideró que si aquello fue grabado dentro de la Casa Rosada, “es algo que no tiene precedentes”. Ayer por la noche el vocero presidencial, Manuel Adorni, realizó similares declaraciones a través de su cuenta de X, cuando dijo que “si los audios son verdaderos es un escándalo sin precedentes” y “la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”.

Francos continuó: “Quiere decir que hay alguna persona que está dentro del Gobierno o que no lo está, pero ha visitado la Casa de Gobierno, ha grabado una conversación con la secretaria general de la Presidencia. Cualquiera de las dos cosas es un hecho grave”.

Aun así, aclaró que descarta que fuera una persona dentro de la gestión libertaria. “Tendrán que intervenir los servicios de la SIDE para investigar qué es lo que ha pasado y, eventualmente, la Justicia también. Si usted me dice a mí que gente del Gobierno esté dentro de esto, sí, eso lo descarto”, concluyó sobre el tema.

Luego se refirió en particular a las acusaciones de la diputada exlibertaria Marcela Pagano, que lo responsabilizó por la difusión de los audios del escándalo. La legisladora había argumentado que Francos era “el único que ganó poder en la nueva redistribución”.

Marcela Pagano en Diputados ricardo-pristupluk-11511

“Una cosa ridícula que dijo Pagano y no tiene ni pies ni cabeza. Capaz producto de su inexperiencia me atribuye una serie de hechos, que no entiendo en qué cabeza caben, salvo que se los haya dicho su pareja, que tiene largos antecedentes en operaciones políticas mediáticas”, apuntó el jefe de Gabinete.

Y cerró: “Toda esta semana, habiendo tantos temas que analizar en la Argentina, tantos hechos de violencia e inseguridad, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires con gente herida, muerta, etcétera. Y toda la semana hemos estado hablando de unos audios que todavía no se sabe si son reales. Yo la verdad esperaría a que la Justicia avance en su investigación y cite a las personas que tiene que citar y esclarezca los hechos”.