Sergio Uñac eligió a su hermano como candidato a gobernador de San Juan

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia para postularse para un tercer mandato consecutivo, designó a su hermano y senador nacional, Rubén Uñac , para reemplazarlo al frente de la boleta oficialista. El candidato a vicegobernador continuará siendo Cristian Andino, compañero de fórmula original del actual mandatario provincial.

Rubén Uñac tiene mandato de senador hasta fin de año. Como su hermano, también fue vicegobernador de José Luis Gioja. Rubén ejerció ese cargo entre 2007 y 2011; Sergio, entre 2011 y 2015. Ambos están enfrentados con Gioja , que competirá por la gobernación, el 2 de julio, desde un sublema rival al de Uñac, pero dentro del mismo lema (San Juan por Todos).

En San Juan se vota con un mecanismo análogo a la ley de lemas, pero rebautizado como Sistema de Participación Abierta Democrática (Sipad), que se estrenó en las elecciones del pasado 14 de mayo, cuando se eligieron todas las categorías provinciales excepto la de gobernador.

Una fuente del peronismo provincial describió al nuevo candidato a gobernador oficialista como de perfil más bajo que el actual mandatario local. El senador era una de las opciones que se evaluaban en el oficialismo desde que Uñac recibió el primer fallo adverso de los dos que la Corte emitió por el caso San Juan. En el primero, suspendió la elección a gobernador (junto a la de Tucumán) para estudiar si la candidatura de Uñac era legal; en el segundo, le prohibió al gobernador ser candidato. Las restantes posibilidades eran Andino y Rubén Gattoni (actual vicegobernador de Uñac).

Tanto en el peronismo alineado con Gioja como en Unidos por San Juan (la denominación provincial de Juntos por el Cambio) consideraban que el reemplazo no generaría grandes modificaciones en el escenario electoral , aunque no lo tenían suficientemente medido. “No cambia nada, es lo mismo con Rubén que con Sergio”, evaluaban fuentes cercanas al exgobernador, en diálogo con LA NACION. “No hicimos números. Es tan raro el escenario, no ha pasado nunca que se elija gobernador así. No es el mismo candidato, pero hay que ver la situación día a día”, indicaban en la oposición, que tiene como principal candidato al diputado nacional Marcelo Orrego.

Uñac anhelaba competir por un tercer mandato seguido al frente del gobierno provincial, tras haber tenido otro período inmediatamente anterior como vicegobernador de Gioja. El artículo 175 de la Constitución sanjuanina establece que “el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces”. La Corte aceptó un recurso que presentó el candidato opositor Sergio Vallejos e inhabilitó al gobernador.

LA NACION