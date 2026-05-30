Chiqui Tapia defendió el fútbol local, habló de “error” en la copa para Central y atacó a Mauricio Macri

Siempre está en el centro de la escena, más allá de las investigaciones que pesan en su contra. Claudio ‘Chiqui’ Tapia, el presidente de la AFA, pasó por San Juan, llegó a Budapest y dio una charla televisada mientras disfrutaba de una comida.

Cada vez que empieza un Mundial, Tapia hace una parada habitual en un lugar simbólico de su vida. En las últimas horas, el dirigente del fútbol volvió a visitar el santuario de la Difunta Correa, ubicado en Caucete, San Juan, y compartió un momento familiar y se reencontró con su hermana en el conocido paraje sanjuanino. En la etapa decisiva rumbo a la Copa del Mundo, Tapia eligió agradecer y pedir acompañamiento con miras a la gran fiesta del fútbol. En las redes sociales publicó un video con imágenes de la recorrida, saludos de la gente y escenas privadas.

Desde San Juan, pasó por Buenos Aires y este viernes llegó a Budapest, la capital de Hungría, donde este sábado se va a jugar la final de la Champions League que enfrentará a PSG y Arsenal. El dirigente argentino acompaña a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y a otras autoridades del fútbol.

Este viernes, además, se dio a conocer una charla entre Tapia y un comunicador que suele hacer entrevistas mientras cocina. “Estos últimos siete meses fueron mi mejor lección de vida”, asumió el hombre del club Barracas Central, en referencia a las causas que pesan sobre su figura y sobre la directiva de la propia AFA. Así aludió a quienes están cerca y quienes se alejaron en este tiempo de fuerte cuestionamiento público.

La charla duró más de dos horas en el prograna Coroniti Cocina, que está bajo el mando de Emiliano Coroniti, un empresario, cocinero e influencer. Tapia explicó que “la mejor gestión es la de cada día” y profundizó sobre el formato de los torneos en el fútbol nacional. “Que este año el fútbol le vuelva a regalar a todo el pueblo argentino la alegría que tanto desea y merece”, anheló, y contó que la cercanía con los jugadores de la selección se potenció a partir de la pandemia.

Una réplica gigante de la Orejona, el trofeo de la Champions, en Bélgica, por donde pasó Tapia después de estar en San Juan. X @tapiachiqui

Recordó que la institución que él preside debía 16.000.000 de dólares a los dueños de la televisión y 5.000.000 a Adidas cuando él asumió el cargo, en marzo de 2017. Y puntualizó que había 380 juicios a la AFA en ese momento.

Acompañado por Iván y Matías, sus hijos, disfrutó de un pollo a la cacerola con verduras y vino tinto. “La Copa América ganada en el Maracanã es el corazón de este grupo. Y ahora viene un Mundial más bravo, con cambio de sedes, de temperatura. Va a ser muy difícil. Los africanos crecieron mucho y los asiáticos avanzaron”, sostuvo. Y dejó otras frases:

“ Acá no ganan siempre los mismos , como sí en Europa, donde salen campeones cinco, seis fechas antes. El fútbol argentino es muy competitivo ”.

, como sí en Europa, donde salen campeones cinco, seis fechas antes. ”. “Cuando yo asumí existía la Superliga. La primera categoría no estaba dentro de la AFA. La primera vez que se suspendieron los descensos fue en esa época. Les iban a sacar puntos a Huracán y a San Lorenzo y después se suspendió todo”.

Tapia rinde homenaje a la Difunta Correa en Caucete, San Juan.

“La segunda vez fue en la pandemia y por pedido de los clubes. La Liga Profesional ingresó a AFA con 28 equipos, hay que recordarlo. Lo dijo Mario Leito, el presidente de Atlético Tucumán: «Me habrían colgado de la plaza de Tucumán si nos íbamos al descenso»”.

“ El descenso no es solo deportivo, también es económico. No es fácil. No se trata de ser más o menos equipos; el valor es el federalismo ”.

No es fácil. ”. “Este semestre debutaron 196 chicos en el torneo. Para competir en primera hay que tener inferiores, reserva...”.

“Cuando pierde Barracas nadie dice nada. El problema es el que consume a esos personajes. Es como el ex dirigente cuando habla”.

#Confesiones 😳⚽ “Vi a un expresidente de un club argentino festejar el gol de Arabia con un jeque árabe”



La confesión corresponde a Claudio Tapia, presidente de la AFA, y se refiere casi de modo inequívoco a Mauricio Macri.



🇸🇦 De hecho, el otrora mandamás de Boca Juniors,… pic.twitter.com/PXIWjDjTVL — ANDigital (@ANDigitalOK) May 29, 2026

“ Vi a un ex presidente de un club argentino festejar el gol de Arabia con un jeque árabe” [aparente referencia a Mauricio Macri, en el primer partido de la selección en el Mundial Qatar 2022].

[aparente referencia a Mauricio Macri, en el primer partido de la selección en el Mundial Qatar 2022]. “Me preparé para estar donde estoy. Quizás otros dirigentes, con una mejor preparación educativa, no ganaron nada. Y tal vez eso molesta. Estoy en el lugar que todos quieren ” [aludió a sus tiempos de barrendero por las calles de San Telmo y La Boca].

” [aludió a sus tiempos de barrendero por las calles de San Telmo y La Boca]. “No me p... a mí. Soy «Tapia» gracias a mi papá. Yo tengo a mi vieja. Hay cosas con las que por ahí estoy obligado a convivir. Yo sufro por ellos [señaló a los hijos] ¿Vos qué pensas que habría pasado si nos hubiera ido mal en el Mundial?

La copa "de escritorio" otorgada a Rosario Central, que causó un revuelo mayúsculo. AFA