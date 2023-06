Siete preguntas y respuestas sobre el futuro judicial de Cristina Kirchner tras su sobreseimiento

escuchar

El fallo del juez Sebastian Casanello, que sobreseyó a Cristina Kirchner por lavado de dinero en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, dejó una serie de interrogantes sobre cómo afecta esa decisión judicial el futuro de la vicepresidenta en los tribunales, qué impacto tiene sobre los otros procesos en trámite y cuáles son esos casos que siguen abiertos en la Justicia.

¿Qué implica el sobreseimiento en “La ruta del dinero K”?

La decisión del juez, a instancias del dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, implica que Cristina Kirchner no tuvo relación con el lavado de dinero por el que Lázaro Báez fue condenado a 10 años de prisión . Y que esa causa con respecto a la vicepresidenta no puede ser reabierta. Cristina Kirchner fue sobreseída sin que este caso “afecte su buen nombre y honor”, dice la resolución judicial que la beneficia.

¿Por qué fue sobreseída?

Porque primero el fiscal Guillermo Marijuan entendió que no había pruebas para acusarla. Es decir, “retiró” la acusación con la que había imputado a la vicepresidenta hace siete años. La UIF y la AFIP tampoco la acusaron y sin acusador no hay juicio, por lo que el juez Casanello, sin otra alternativa, cerró el caso.

¿Puede ser reabierta esa causa?

No, porque no hay quien apele el fallo del juez Casanello. Los únicos que podían apelar eran el fiscal, la UIF y la AFIP, que eran los querellantes, y todos están de acuerdo en que no hay pruebas para acusar a Cristina Kirchner de ningún delito. La ONG Bases, ligada a Pro y al liberalismo, se presentó como querellante, pero el juez rechazó ese pedido y le devolvió su escrito, ya que no es parte ni tiene motivos para ser parte en la causa. Bases sostiene que los Kirchner eran testaferros de Lázaro Báez y que el dinero del empresario en realidad le pertenecía al matrimonio presidencial.

¿Se puede volver a investigar a Cristina Kirchner por lavado?

Sí, el delito de lavado de dinero es autónomo. De hecho, en el caso Hotesur y Los Sauces, donde Cristina Kirchner está sobreseída sin juicio, se investigaba a la vicepresidenta por lavado de dinero. En la hipótesis del fiscal de ese caso, Lázaro Báez y Cristóbal López aseguraban un retorno de fondos a los Kirchner en compensación por los negocios que realizaron al amparo del Estado. Ese caso está cerrado y está siendo revisado por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa. Si estos jueces reabren el caso, debería hacerse un juicio oral y determinar si hubo o no lavado de dinero. En caso de que el caso sea reabierto, la defensa de Cristina Kirchner puede argumentar que nadie puede ser jugado dos veces por los mismos hechos e insistir con el sobreseimiento sin necesidad de ir a juicio.

¿Se relaciona la condena a Cristina Kirchner en Vialidad con las acusaciones de lavado de dinero en Hotesur y los Sauces?

Los fiscales dijeron que sí. Que el dinero que recibió del Estado Lázaro Báez por las obras públicas obtenidas de manera irregular, fraudulenta, retornó a la familia presidencial . La condena por el caso de Vialidad actúa como delito precedente del blanqueo que se investigaba en Hotesur y Los Sauces, hoy expedientes cerrados. Solo un fallo de Casación podría reabrir el caso y llevarlo a juicio oral.

¿Qué otras causas enfrenta Cristina Kirchner?

La vicepresidenta fue condenada en el caso de Vialidad a seis años de prisión, por fraude, y sobreseída en el caso de “La ruta del dinero K”, al igual que en las causas Hotesur y Los Sauces, Dólar Futuro y Memorándum con Irán. La causa del dólar futuro está en manos de la Corte, que debe decidir si corresponde o no reabrir el caso y hacer el juicio. El procurador Eduardo Casal ya dictaminó que el caso debe ser reabierto. La causa del Memorándum con Irán está cerrada y está siendo revisada por los mismos jueces de Casación que deben pronunciarse sobre Hotesur y Los Sauces.

¿Cuál es la principal causa abierta contra Cristina Kirchner?

El caso de los cuadernos de las coimas. Allí fue elevada a juicio junto con 173 empresarios y exfuncionarios. Está acusada de liderar una asociación ilícita que cobraba sobornos para que los particulares mantuvieran sus contratos con el Estado. No hay fecha fijada para empezar el juicio oral.