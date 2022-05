Sergio Urribarri le respondió a la fiscal Cecilia Goyeneche: la acusó de “politizar” su jury para “confundir”

PARANÁ.- Algunas horas después de conocida la decisión de destituir a Cecilia Goyeneche de su cargo de procuradora adjunta y fiscal anticorrupción de Entre Ríos, el exgobernador y exembajador Sergio Urribarri publicó en sus redes sociales un escrito en el que dijo no tener injerencia sobre el jury y acusó a la funcionaria de “decir mentiras y falacias” en los medios de comunicación para instalar la idea de que existió una injerencia política en su destitución.

“En noviembre de 2021 fue la primera y única vez que salí públicamente a aclarar que no tengo ninguna relación ni injerencia en el jury que se lleva adelante en Entre Ríos contra la Dra. Goyeneche, procuradora adjunta de la provincia. Pensé que sería la última vez, pero aquí estoy, realmente a disgusto, volviendo a referirme al tema”, dijo el exmandatario, condenado en abril último a ocho años de prisión por delitos contra la administración pública, pena que no debe cumplir todavía porque no está firme.

Recordó que aquella desmentida surgió tras los dichos de Cecilia Goyeneche en una nota publicada por LA NACION, titulada “El peronismo avanza contra la Justicia en Entre Ríos para proteger a Urribarri”.

Goyeneche sostiene que fueron sus investigaciones contra la corrupción las que motivaron una maniobra para removerla que ella le adjudica, entre otros, a Urribarri.

El exgobernador afirmó en su escrito que “en Entre Ríos todos conocen perfectamente las razones objetivas por las cuales el Jurado de Enjuiciamiento resolvió abrirle un jury a la Dra. Goyeneche a fin de revisar su accionar como funcionaria judicial”. Y afirmó: “Se procedió a analizar si [Goyeneche] efectivamente tenía vínculo personal y comercial con un imputado en una investigación que ella encabezaba y si ese vínculo puso en jaque su objetividad. Además, se le ha cuestionado su comportamiento respecto a un testigo, su decisión de no investigar determinados hechos vinculados a esa causa, el haber mentido descaradamente durante una audiencia, etcétera”.

Urribarri sostuvo que Goyeneche “ha buscado permanentemente politizar la situación” para “confundir”. “Digo todo esto como para despejar el ruido que se ha generado intencionalmente, y ver con claridad de qué se trata en realidad todo esto”, dijo en su largo escrito.