“Seria preocupación” del Colegio de Abogados por los insultos de Milei a periodistas

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su “seria preocupación” por los insultos y amenazas a periodistas, que tuvo como máxima expresión la referencia a quemarlos “en la hoguera” que lanzó el presidente Javier Milei la semana pasada, durante una cena en la fundación Faro.

El Colegio reafirmó su compromiso histórico con la defensa irrestricta de las instituciones, la supremacía de la ley, los principios republicanos y las libertades consagradas en la Constitución manteniéndose independiente del signo político de los gobiernos de turno.

En este marco, la entidad manifestó su inquietud ante las recientes expresiones y graves descalificaciones dirigidas hacia periodistas y medios de comunicación.

Asimismo, el Colegio recordó que la libertad de prensa resguarda tanto a los profesionales del periodismo como el derecho esencial “de la ciudadanía a recibir información plural”, conocer diversas opiniones y participar de un debate público abierto. Los firmantes destacaron que este derecho resulta indispensable para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas.

Por otra parte, la institución señaló que “la mesura y el respeto” por los principios legales son condiciones ineludibles para el ejercicio de las responsabilidades públicas, especialmente en los cargos más altos del Estado. En este sentido, recordaron que las máximas autoridades deben mostrar una constante “disposición a aceptar el escrutinio” y la fiscalización sobre los asuntos que involucran el interés público.

Finalmente, el directorio del Colegio de Abogados exhortó a los funcionarios y a quienes detentan responsabilidades públicas a fomentar un clima de respeto y tolerancia hacia el periodismo, así como a preservar la libertad de expresión.

Tras los agravios, la semana pasada, dirigentes de la oposición y aliados del oficialismo repudiaron los dichos de Milei.

Asimismo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó la reacción del presidente ante el sobreseimiento dictado en la causa $LIBRA. En un tuit habló de una “escalada” de este tipo de agravios. “La réplica, la refutación y la aclaración nunca deberían ser reemplazadas por el insulto y el agravio en una sociedad democrática que tolera el disenso y la crítica”, agregó.

La Academia Nacional de Periodismo emitió un comunicado en el que da cuenta de las repetidas veces en las que Milei insulta a periodistas, “además de las recientes amenazas de muerte”. El texto remarca que la “violencia institucional afecta a la democracia”.

Las expresiones aludieron a los insultos y agravios que el mandatario dirigió en las últimas horas contra periodistas que cubrieron el caso $LIBRA y legisladores que integraron la comisión investigadora. Durante un discurso en la Fundación Faro (dirigida por el intelectual y militante Agustín Laje), Milei afirmó que quienes consideraba responsables de difundir información falsa “se tienen que quemar en la hoguera” y los calificó de “hijos de puta”.