“Si no es todo, es nada”: Bullrich defiende su controvertido lema de campaña y sospecha de una ofensiva combinada de Massa y Larreta

escuchar

Faltan 30 días para votar y Patricia Bullrich siente que afianza su ventaja sobre su contrincante en la interna presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta. A la exministra de Seguridad y a sus colaboradores más cercanos no les inquieta que hayan sido el principal blanco de los “ataques” y la “campaña del miedo” que activó Sergio Massa, ministro de Economía y uno de los postulantes del frente oficialista Unión por la Patria; ni de las críticas de los aliados de Larreta, como Miguel Ángel Pichetto, por su provocativo spot electoral donde ratifica que su proyecto de gobierno apuesta a un cambio “nítido, profundo y veloz”. Al contrario, Bullrich y los suyos consideran que la atacan porque está al frente en la carrera hacia la Casa Rosada. “Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”, transmitió a su tropa en las últimas horas.

En la mesa chica de la exfuncionaria de Mauricio Macri sospechan de un “arreglo” entre Massa y Larreta para actuar de forma coordinada y desgastar la figura de Bullrich ante la opinión pública. Es que Pichetto salió hoy a cuestionarla por haber promocionado un aviso propagandístico que apela al concepto a “todo o nada” que, entiende el postulante a diputado nacional, “no es apropiado para el sistema democrático”. El exsenador y excompañero de fórmula de Macri deslizó que a ella le queda un “ADN originario” de su militancia en los setenta, cuando integró la Juventud Peronista, que revindicaba a Montoneros. “Los corporativos quieren frenar el cambio. Nos quieren cancelar; nos van a tener que correr”, replican desde el comando de campaña de Bullrich.

Pese a las críticas y la controversia que generó entre sus aliados, Bullrich defiende el lema para su campaña que estrenó en su spot. Considera que sus socios del larretismo no entendieron el concepto. Es más, consideran que la conversación que despertó el eslogan es una señal de que el mensaje de Bullrich caló más que el de Larreta, quien promueve una visión moderada y sostiene una posición acuerdista para lograr reformas.

Bullrich, en tanto, buscó con su spot consolidar su posicionamiento en la esfera pública. Ella pretende impulsar un cambio de fondo, no retoques “cosméticos”. Argumentan que apuestan a una secuencia inversa a la de Larreta: para Bullrich, primero, están las “ideas” y después los “acuerdos”. “Si no es todo, es nada, tiene que ver con que si el cambio no es de verdad, no es nada”, remarcan en el bullrichismo. Es la misma melodía que fomenta Macri en su último libro Para qué.

Con ese mensaje, Bullrich pretendió diferenciarse de Larreta, sobre todo, respecto a las propuestas vinculadas al orden público, la política laboral o social. “No podemos decir que vamos a sacar los piquetes a la mitad, que en vez de nueve mil habrá cuatro mil, o que no vas a cambiar las leyes laborales, pero que vas a generar empleos; o que vas a dejar los planes cuatro años más o ampliarlos, como ya hicimos [en el gobierno de Macri]”, lanzan.

En este tramo de la campaña, la exfuncionaria pone énfasis en seducir a los votantes propios. Dicho de otro modo: mira la fuente de adhesiones de Juntos por el Cambio. Estiman que esa porción representa a un 38 o 40% del electorado. “El otro 60% no importa ahora. Después de las PASO, veremos”, aseguran. Estiman que necesitaría alrededor de cinco millones de votos para superar a Larreta. Está claro que Bullrich podría moderarse para sumar adeptos con miras a la elección general si logra sortear la interna.

Nuevo spot de Patricia Bullrich

En el entorno de la exministra tomaron nota de los últimos movimientos del Gobierno. Ayer, Massa advirtió que Bullrich y Javier Milei (La Libertad Avanza) estaban dispuestos a “cerrar” el PAMI. Hoy, el ministro de Justicia, Martín Soria, dispuso la intervención por 180 días hábiles el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), que preside la postulante de JxC, por pedido de la Inspección General de la Justicia (IGJ).

En el Ejecutivo afirman que usó fondos para proselitismo político. De inmediato, Bullrich acusó a Massa de haber operado para que Soria avanzara con la medida: dijo que el tigrense busca “correr la atención de su gestión desastrosa y de la miseria que genera el kirchnerismo” . “Hay desesperación porque estamos cada vez mejor. Nos pinchan las ruedas, nos sacan los frenos, pero seguimos igual”, se jactan en el sector de Bullrich.

Jorge Macri, Bullrich y López Murphy, durante una reunión con estudiantes en Palermo

Sus asesores creen que sus rivales intentan esmerilarla como a Milei, quien quedó envuelto en un escándalo por la supuesta venta de candidaturas. No obstante, sostienen que la “campaña de miedo” no alterará el tablero porque la exfuncionaria tiene un piso alto de intención de voto.

La interna

En el círculo de confianza de Bullrich hay un creciente optimismo de cara a las PASO del próximo 13 de agosto. Su prioridad por estas horas es la provincia de Buenos Aires y, sobre todo, conurbano bonaerense, el territorio más reactivo a su figura y donde Larreta confía en sacar una ventaja crucial. Durante los últimos quinces días, desembarcó al menos ocho veces a municipios estratégicos de la provincia para apuntalar a Néstor Grindetti, su pupilo para la pelea con Diego Santilli. Hoy, estarán juntos en Ituzaingó. En paralelo, mantendrá su esquema de dos viajes por semana al interior del país. Mañana estará en Santa Fe para renovar su respaldo a Carolina Losada en el sprint final de la campaña y, luego, irá a Entre Ríos para acompañar a Rogelio Frigerio. En el larretismo apuestan un pleno a que un triunfo de Maximiliano Pullaro, rival de Losada en Santa Fe, les permita exhibir musculatura y despliegue territorial a nivel nacional.

El ministro de Economía Sergio Massa decidió continuar atacándome, esta vez a través del ministro de Justicia, en lugar de ocuparse de la inflación galopante y del estado calamitoso de la economía.



Quiero compartir con la gente que estemos fuertes, porque los ataques seguirán en… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 12, 2023

Según los sondeos que analizan en su búnker, la titular de Pro en uso de licencia se fortaleció tras el cierre de las listas electorales. Lo asocian a una caída del nivel de valoración de Milei en las encuestas -están convencidos de que le transfiere más a Bullrich- y a que los nombres que eligió la exministra para la disputa electoral, como el radical Luis Petri, su compañero de fórmula, consolidar su “identidad”.

También los estrategas de Bullrich consideran que la configuración de la oferta electoral no fue favorable para el larretismo por dos razones: Massa logró jugar con el aval de Cristina Kirchner, por lo que intuyen que le quitará votos del centro a Larreta, y, finalmente, José Luis Espert competirá como candidato a senador nacional en Buenos Aires y no participará en la interna presidencial de JxC. Calculan que si Espert participaba de la compulsa nacional, le podía quitar un punto a la exministra.

Otro dato que miran en el campamento de la precandidata de la “Fuerza del Cambio”: el nivel de abstención que hubo en las catorce elecciones provinciales en 2023. Vislumbran que, en caso de que haya baja participación en las PASO, el oficialismo saldrá perjudicado, pero también Larreta. Suponen que los seguidores de la exministra dentro de la pecera de JxC son más “fieles y convencidos”. Por ahora, Macri no incidirá en la campaña de Bullrich: “La coordinación es absoluta. Él hará lo que sea necesario para que Patricia gane”, asegura uno de los interlocutores habituales del expresidente.

Patricia Bullrich, durante el acto que encabezó en La Matanza por encabezó por el 9 de julio